Il quitte Liverpool gratuitement : Alexander-Arnold a-t-il détruit sa propre légende à Anfield ?

Pur produit de Liverpool, Alexander-Arnold vient d'annoncer son départ cet été. La colère gronde (logiquement) sur les bords de la Mersey.

C'est donc enfin officiel, la nouvelle que beaucoup redoutaient est tombée : Trent Alexander-Arnold va quitter Liverpool cet été, très probablement pour rejoindre le Real Madrid. Chez les supporters des Reds, certains sont profondément frustrés, d'autres littéralement furieux ; mais au fond, personne n'est réellement surpris. On sentait la chose venir depuis des mois.

Alexander-Arnold a pourtant longtemps incarné le parfait "Scouser in the team", l'enfant de la ville, le pur produit du cru dont le rêve de gosse devenait réalité sous les yeux de tous. Formé au club depuis l'âge de six ans, il semblait à la fois désespérément désireux, et même prédestiné par son talent et son attachement au maillot, à devenir un jour le capitaine emblématique de Liverpool. Mais voilà, à un moment donné au cours de la dernière année environ, quelque chose a manifestement changé dans sa tête. Était-ce le départ de Jürgen Klopp la saison passée, dont l'impact émotionnel l'a peut-être touché plus durement encore qu'il ne l'anticipait lui-même ? Ou bien était-ce simplement l'envie d'un nouveau défi, d'un nouveau challenge dans un autre environnement ?

Quelle qu'en soit la cause exacte, la conséquence est là, brutale : un changement radical de perspective qui va aboutir au départ de l'un des joueurs les plus talentueux et les plus "bankables" de l'effectif des Reds... pour absolument rien, zéro euro, puisqu'il arrive en fin de contrat cet été. Dans ces conditions, une réaction de colère amère et virulente de la part des supporters d'Anfield est totalement inévitable – et il est probable qu'elle ne visera pas uniquement le joueur lui-même...