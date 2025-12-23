Exit Himad Abdelli, l’OL tient son nouveau milieu de terrain

Contrairement à certaines rumeurs, les pistes Abdelli et Nartey n’avancent pas en parallèle. À Lyon, les décideurs les traitent de façon indépendante. Le club veut sécuriser un renfort au milieu sans dépendre des hésitations angevines.

Noah Nartey coche plusieurs cases. International danois, formé à Brøndby, il affiche déjà une vraie maturité dans son jeu. Son profil polyvalent plaît particulièrement à l’état-major lyonnais.