Alors que le dossier Himad Abdelli traîne en longueur, l’Olympique Lyonnais ne reste pas immobile. En coulisses, la cellule de recrutement active une piste suivie depuis des mois, avec un objectif clair : renforcer un entrejeu en manque de stabilité et de profondeur.
Exit Himad Abdelli, l’OL tient son nouveau milieu de terrain
- AFP
L’OL accélère sur Noah Nartey, une piste bien identifiée
Le mercato hivernal lyonnais prend une tournure plus nette. D’après les informations rapportées par L’Équipe, les dirigeants de l’OL ont décidé d’avancer concrètement sur le dossier Noah Nartey. Le jeune milieu danois de Brøndby, âgé de 20 ans, figure depuis longtemps sur les tablettes du club rhodanien. Cette fois, le timing semble favorable.
Si le nom d’Himad Abdelli circule toujours, la situation reste bloquée. Le joueur a donné son accord pour rejoindre Lyon à six mois de la fin de son contrat, mais Angers n’entend pas le laisser partir dès cet hiver. Une impasse temporaire qui pousse l’OL à explorer d’autres options.
- Getty Images Sport
Deux dossiers distincts, une même priorité
Contrairement à certaines rumeurs, les pistes Abdelli et Nartey n’avancent pas en parallèle. À Lyon, les décideurs les traitent de façon indépendante. Le club veut sécuriser un renfort au milieu sans dépendre des hésitations angevines.
Noah Nartey coche plusieurs cases. International danois, formé à Brøndby, il affiche déjà une vraie maturité dans son jeu. Son profil polyvalent plaît particulièrement à l’état-major lyonnais.
- AFP
Polyvalence et jeunesse au cœur du projet
Capable d’occuper tous les rôles dans l’entrejeu, Nartey peut aussi rendre service sur un côté. Une flexibilité précieuse pour un staff en quête de solutions rapides. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le Danois représente toutefois un investissement.
Brøndby ne compte pas brader son joueur. Le club scandinave réclame au minimum 8 millions d’euros pour envisager un départ. Une somme que l’OL étudie avec attention, désormais libéré des contraintes liées à l’encadrement de la DNCG.
- AFP
Un mercato lyonnais qui s’annonce ambitieux
Après le dossier Endrick, dont l’arrivée en prêt en provenance du Real Madrid ne fait plus de doute, Lyon entend frapper fort cet hiver. Le club veut renforcer plusieurs lignes et retrouver une marge de manœuvre sportive.
Dans ce contexte, Noah Nartey incarne une cible stratégique. Jeune, déjà aguerri, suivi de longue date, il pourrait symboliser un virage clair du mercato lyonnais, même si le feuilleton Abdelli reste ouvert.