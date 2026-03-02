Le débat enfle déjà autour de la succession de Didier Deschamps. À plus d’un an du Mondial 2026, les spéculations s’intensifient. Et Nicolas Anelka, invité en Espagne, a livré un avis sans détour sur l’identité du prochain sélectionneur.
Equipe de France : Zidane sélectionneur des Bleus, l’avis tranché de Nicolas Anelka
- Getty Images Sport
Zidane, une évidence pour Anelka
Le départ annoncé de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026 ouvre une nouvelle page pour l’Équipe de France de football. En poste depuis 2012, le sélectionneur quittera son fauteuil quatorze ans après sa nomination. Reste à savoir qui prendra la relève.
Un nom revient avec insistance : Zinédine Zidane. Même si la Fédération française de football évite toute déclaration avant la fin du tournoi, la rumeur prend de l’ampleur. Nicolas Anelka, lui, ne tourne pas autour du pot.
Invité ce dimanche dans l’émission espagnole Carussel Canalla, rapportée par le média Cadena Ser, l’ancien attaquant a déclaré : « Je ne sais pas si c'est officiel, mais je pense que ce sera Zidane ».
L’ex-buteur du Real Madrid (1999-2000) enchaîne sans hésitation : « Oui, tout le monde dit que ce sera lui, et c'est le meilleur choix ; il l'a prouvé au Real Madrid ».
Pour Anelka, l’expérience et l’aura de Zidane pèsent lourd. Le technicien tricolore reste libre depuis son départ du club madrilène et incarne une option crédible aux yeux de nombreux observateurs.
- Getty/GOAL
Mbappé et Yamal, les coups de cœur d'Anelka
Durant l’entretien, Nicolas Anelka ne s’est pas limité au cas Zidane. L’ancien international (69 sélections, 14 buts) évoque aussi la rivalité espagnole entre le FC Barcelone et le Real Madrid.
Deux joueurs retiennent particulièrement son attention : « Lamine Yamal et Mbappé sont mes deux joueurs préférés. Deux joueurs de grande qualité, l'un du Barça, l'autre du Real Madrid. Ce sont de bons rivaux ».
Le premier incarne la jeunesse flamboyante du Barça. Le second porte le brassard des Bleus et attire tous les regards à Madrid.
- Getty
Mbappé au repos forcé
Anelka a également commenté la situation physique de Kylian Mbappé. Touché au genou gauche, l’attaquant bénéficie d’une période de repos décidée par son entraîneur Álvaro Arbeloa. Il devrait manquer le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Manchester City.
L’ancien joueur des Bleus estime cette pause salutaire : « Il se repose et cela lui fera du bien car il a joué beaucoup de matchs cette saison et la saison dernière, donc cette pause améliorera sa condition physique ».
Mbappé devrait encore patienter une dizaine de jours afin de retrouver l’intégralité de ses moyens. Son retour précipité en janvier, onze jours après l’annonce de sa blessure, n’avait pas permis une récupération totale.
Entre succession en équipe de France et gestion des cadres, le football tricolore entre dans une phase charnière. Et pour Nicolas Anelka, la transition porte déjà un nom.