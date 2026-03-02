Equipe de France : Zidane sélectionneur des Bleus, l’avis tranché de Nicolas Anelka

Le départ annoncé de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026 ouvre une nouvelle page pour l’Équipe de France de football. En poste depuis 2012, le sélectionneur quittera son fauteuil quatorze ans après sa nomination. Reste à savoir qui prendra la relève.

Un nom revient avec insistance : Zinédine Zidane. Même si la Fédération française de football évite toute déclaration avant la fin du tournoi, la rumeur prend de l’ampleur. Nicolas Anelka, lui, ne tourne pas autour du pot.

Invité ce dimanche dans l’émission espagnole Carussel Canalla, rapportée par le média Cadena Ser, l’ancien attaquant a déclaré : « Je ne sais pas si c'est officiel, mais je pense que ce sera Zidane ».

L’ex-buteur du Real Madrid (1999-2000) enchaîne sans hésitation : « Oui, tout le monde dit que ce sera lui, et c'est le meilleur choix ; il l'a prouvé au Real Madrid ».

Pour Anelka, l’expérience et l’aura de Zidane pèsent lourd. Le technicien tricolore reste libre depuis son départ du club madrilène et incarne une option crédible aux yeux de nombreux observateurs.