De la chirurgie pour Mbappé ? La très mauvaise nouvelle

Les Merengues avaient déjà été privés de Mbappé lors de la Supercoupe d'Espagne, et il avait manqué la victoire contre la Real Sociedad il y a dix jours, mais il est désormais contraint à l'arrêt.

L'entraîneur Alvaro Arbeloa avait pourtant déclaré qu'il serait apte à jouer mardi, mais il semble que Mbappé ait quitté l'entraînement avec une nouvelle douleur au genou. Il souffre d'une entorse au genou depuis trois mois, mais a joué 90 minutes contre Benfica à Lisbonne et contre Osasuna à Pampelune. Le Real Madrid ne l'a cependant pas retenu dans son groupe pour le match retour.

Selon Diario AS, Mbappé ne jouera pas non plus contre Getafe ce week-end. L'attaquant français a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses afin de régler définitivement ses problèmes de genou et vise un retour contre le Celta Vigo le 7 mars. Son objectif est d'être en pleine forme pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en cas de qualification.

Mbappé est forfait en raison d'une blessure au genou.

La grande majorité des médias prévoient un retour de Mbappé en mars, mais El Chiringuito indique qu'une intervention chirurgicale mineure pourrait être nécessaire si son état ne s'améliore pas. Mbappé souffre de cette blessure depuis trois mois et elle continue de le gêner.

Le joueur de 27 ans a sans aucun doute un œil sur la Coupe du Monde cet été, pour laquelle il souhaite être au meilleur de sa forme. Jusqu'à présent, il a opté pour un traitement conservateur afin de concilier sa santé et les besoins du club. Arbeloa avait également déclaré être reconnaissant des efforts déployés par Mbappé pour jouer malgré la douleur mardi, mais il semble qu'il devra se passer de lui pour au moins deux matchs cruciaux.