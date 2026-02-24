Real Madrid - Benfica, la sorte inquiétante d'Arbeloa sur Mbappé

Présent face aux médias mardi, Alvaro Arbeloa a confirmé la participation de Kylian Mbappé au barrage retour contre Benfica. « Kylian est prêt pour jouer demain », a-t-il assuré, dissipant les doutes à quelques heures du coup d’envoi. Une annonce importante pour le Real Madrid, engagé dans une lutte décisive pour accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Mais le discours du technicien madrilène a aussi révélé une réalité plus préoccupante. « Ça fait quelques semaines qu'il a des gênes et il fait des efforts c'est ça qu'il faut mettre en avant, les efforts de Kylian Mbappé pour essayer de nous aider sur le terrain. » Malgré 38 buts en 31 matchs cette saison, dont 13 en C1, l’attaquant français évolue donc avec une gêne persistante.