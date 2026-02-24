À la veille du barrage retour de Ligue des Champions, l’état physique de Kylian Mbappé alimente les débats à Madrid. Entre impératif de qualification et incertitudes médicales, la conférence de presse d’Alvaro Arbeloa a levé le voile sur une situation plus complexe qu’il n’y paraît. Alors que le Real Madrid s’apprête à défier Benfica pour une troisième confrontation consécutive en Ligue des champions, les mots du technicien espagnol résonnent comme un avertissement.
Real Madrid - Benfica, la sorte inquiétante d'Arbeloa sur Mbappé
Kylian Mbappé diminué mais bien présent face au Benfica
Présent face aux médias mardi, Alvaro Arbeloa a confirmé la participation de Kylian Mbappé au barrage retour contre Benfica. « Kylian est prêt pour jouer demain », a-t-il assuré, dissipant les doutes à quelques heures du coup d’envoi. Une annonce importante pour le Real Madrid, engagé dans une lutte décisive pour accéder aux huitièmes de finale de la Ligue des champions.
Mais le discours du technicien madrilène a aussi révélé une réalité plus préoccupante. « Ça fait quelques semaines qu'il a des gênes et il fait des efforts c'est ça qu'il faut mettre en avant, les efforts de Kylian Mbappé pour essayer de nous aider sur le terrain. » Malgré 38 buts en 31 matchs cette saison, dont 13 en C1, l’attaquant français évolue donc avec une gêne persistante.
Alvaro Arbeloa salue le sacrifice de Kylian Mbappé
Au-delà de la question physique, Alvaro Arbeloa a insisté sur l’influence déterminante de Kylian Mbappé dans les grands rendez-vous. « Tout le monde sait qu'il peut nous donner un match sur n'importe quelle action. » Avant d’ajouter : « Les défenseurs savent que sur n’importe quelle action, il peut faire basculer un match. » Un message clair envoyé à l’adversaire, alors que le Real Madrid devra composer avec plusieurs absences notables.
Interrogé sur son positionnement offensif, le coach espagnol a balayé toute polémique. Selon lui, le problème « n’est pas le but », ni sa manière de marquer. Il a surtout souligné « l’intelligence » de son joueur dans ses déplacements et ses choix : « Il suffit de regarder ses chiffres pour comprendre qu’il le fait bien ». Contrairement à Mbappé, Jude Bellingham, Éder Militão, Dean Huijsen et Rodrygo devraient manquer cette rencontre, ce qui renforce encore la responsabilité du numéro 9 madrilène à l’approche de ce choc face à Benfica.