Coup dur pour Mbappé, le Real Madrid prend une décision radicale (Officiel)

Jeudi 8 janvier, les Merengue retrouvent l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Le choc se disputera à 21h00, avec en ligne de mire une place en finale contre le vainqueur de l’affiche entre le FC Barcelone et l’Athletic Club.

Pour ce rendez-vous, Xabi Alonso dispose d’un groupe dense, capable de répondre à l’intensité d’un derby toujours électrique. Le staff madrilène a misé sur l’équilibre entre expérience et jeunesse.