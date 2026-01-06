Kylian MbappeGetty Images
Coup dur pour Mbappé, le Real Madrid prend une décision radicale (Officiel)

Le Real Madrid tranche avant la Supercoupe. Une absence majeure change totalement la donne pour le derby face à l’Atlético.

À quelques jours de la Supercoupe d’Espagne 2026, le Real Madrid a officialisé son groupe pour le déplacement en Arabie saoudite. Entre retours importants, cadres forfaits et une décision forte concernant Kylian Mbappé, Xabi Alonso a fait des choix lourds de sens avant un derby brûlant.

    Le Real Madrid vise la finale de la Supercoupe

    Jeudi 8 janvier, les Merengue retrouvent l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Le choc se disputera à 21h00, avec en ligne de mire une place en finale contre le vainqueur de l’affiche entre le FC Barcelone et l’Athletic Club.

    Pour ce rendez-vous, Xabi Alonso dispose d’un groupe dense, capable de répondre à l’intensité d’un derby toujours électrique. Le staff madrilène a misé sur l’équilibre entre expérience et jeunesse.

    Des retours qui tombent à point nommé

    Bonne nouvelle pour le technicien basque : Dean Huijsen signe son retour dans le groupe après son absence récente contre Betis (5-1). Dani Carvajal figure également parmi les joueurs convoqués. Totalement remis, le capitaine pourrait même débuter face aux Colchoneros, une option sérieusement étudiée en interne.

    Ces retours offrent davantage de solutions défensives à Xabi Alonso, qui souhaite sécuriser son bloc avant un match où le moindre détail peut faire basculer la rencontre.

    Avec Trent, sans Mbappé : un choix assumé

    En revanche, certaines absences pèsent lourd. Eder Militao reste à Madrid et ne participera pas au tournoi. Brahim Diaz manque aussi à l’appel, engagé avec le Maroc à la Coupe d’Afrique des Nations.

    La présence de Trent Alexander-Arnold constitue la petite surprise de la liste. Écarté des terrains depuis début décembre en raison d’une lésion musculaire au fémoral de la cuisse gauche, l’Anglais accompagne le groupe en Arabie saoudite.

    Le dossier le plus attendu concernait toutefois Kylian Mbappé. Victime d’une entorse du genou gauche diagnostiquée le 31 décembre 2025, l’attaquant français ne figure pas dans le groupe. Malgré son envie de disputer le derby, le Real Madrid a préféré jouer la carte de la prudence. Les douleurs persistent, rendant toute reprise prématurée trop risquée.

  • Le groupe du Real Madrid face à l’Atlético de Madrid

    Gardiens : Courtois, Lunin, Fran González

    Défenseurs : Carvajal, Alaba, Trent, Asensio, Carreras, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Huijsen, Jiménez

    Milieux : Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Güler, Ceballos, Thiago

    Attaquants : Vinicius, Rodrygo, Gonzalo, Mastantuono

