Kylian Mbappé affrontera-t-il Manchester City ? Le Real Madrid fait le point sur les blessures avant le match de Ligue des champions
Le Real Madrid s'inquiète pour la condition physique de Mbappé
L'objectif principal du staff technique est de s'assurer que Mbappé revienne à 100 % de ses capacités, plutôt que de le précipiter sur le terrain et de risquer une éventuelle rechute à long terme. Le club souhaite clairement éviter toute fragilité qui pourrait nuire à ses performances pendant la phase décisive de la saison. Sous le regard attentif du monde du football, le club reste prudent quant à la date de retour définitive de sa recrue phare de l'été, préférant se concentrer sur ses progrès quotidiens dans les coulisses de Valdebebas.
La course contre la montre de la Ligue des champions
S'adressant aux médias avant le match de Liga contre Getafe ce week-end, l'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a évoqué les inquiétudes croissantes concernant l'état de santé de Mbappé. Interrogé sur la capacité de l'attaquant à mener l'attaque contre l'équipe de Pep Guardiola, Arbeloa est resté évasif, mais clair sur l'approche actuelle du staff médical. « Mbappé et la Ligue des champions ? Nous allons prendre les choses au jour le jour », a expliqué Arbeloa lors de sa conférence de presse. « Il s'agit de voir comment il se sent. Pour l'instant, il vaut mieux ne pas fixer de date butoir, nous voulons voir comment il se sent et nous déciderons en fonction de cela. »
Il a ensuite clarifié la position du club concernant la blessure, déclarant : « Nous savons très bien ce qui lui arrive. Nous voulons qu'il se remette de ces désagréments afin qu'il revienne en toute confiance. »
Arbeloa a également expliqué pourquoi Mbappé n'était pas présent au Bernabeu pour soutenir ses coéquipiers lors de leur récent match contre Benfica. L'entraîneur a rapidement écarté toute suggestion de friction, se contentant de noter : « Il n'était pas là parce qu'il avait l'autorisation de son entraîneur. »
Arbeloa se réjouit du choc contre Manchester City
Alors que tous les regards restent tournés vers Mbappé, le tirage au sort de la Ligue des champions a déjà jeté une ombre sur la capitale espagnole. Le Real Madrid affrontera une nouvelle fois Manchester City, donnant lieu à un choc des titans devenu un classique des compétitions européennes modernes. Arbeloa a exprimé son enthousiasme pour cette rencontre, reconnaissant que ce sont ces matchs qui définissent l'héritage du club. « Ce sera un duel passionnant. C'est un match que les Madridistas et le Bernabeu apprécient beaucoup. Le moment venu, nous nous y préparerons au maximum », a-t-il déclaré.
Le retour de Rodrygo
Si l'absence de Mbappé est un coup dur, le Real Madrid a été boosté par le retour en pleine forme de Rodrygo. L'attaquant brésilien devrait jouer un rôle essentiel dans les semaines à venir, comblant le vide laissé par son partenaire en attaque.
« Il doit être très important », a déclaré Arbeloa à propos de Rodrygo. « Il l'était déjà avant sa blessure. Il peut être décisif et fondamental, il démontre ses qualités depuis de nombreuses années et ce qu'il peut apporter aux trois postes offensifs. Il est très complet et difficile à défendre. Il va nous offrir de nombreuses possibilités. J'étais impatient de le retrouver. »
Créer une dynamique pour la dernière ligne droite
Malgré la distraction que représente la Ligue des champions, le Real Madrid doit d'abord s'acquitter de ses responsabilités nationales, à commencer par affronter une équipe de Getafe très combative. Arbeloa a fait preuve d'un grand respect pour son homologue Jose Bordalas, soulignant la discipline défensive qui fait de Getafe un adversaire si difficile à battre. « Il fait jouer les équipes selon son style », a loué Arbeloa. « Même si elles ne possèdent pas beaucoup le ballon, ses équipes défendent très bien. Elles sont très bien organisées, et c'est la meilleure chose que l'on puisse dire d'un entraîneur. Nous sommes prêts. Nous sommes très motivés, conscients de la difficulté que représente une équipe entraînée par un grand coach qui sait tirer le meilleur de ses joueurs. Nous sommes très concentrés et avons beaucoup d'envie. »
