S'adressant aux médias avant le match de Liga contre Getafe ce week-end, l'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a évoqué les inquiétudes croissantes concernant l'état de santé de Mbappé. Interrogé sur la capacité de l'attaquant à mener l'attaque contre l'équipe de Pep Guardiola, Arbeloa est resté évasif, mais clair sur l'approche actuelle du staff médical. « Mbappé et la Ligue des champions ? Nous allons prendre les choses au jour le jour », a expliqué Arbeloa lors de sa conférence de presse. « Il s'agit de voir comment il se sent. Pour l'instant, il vaut mieux ne pas fixer de date butoir, nous voulons voir comment il se sent et nous déciderons en fonction de cela. »

Il a ensuite clarifié la position du club concernant la blessure, déclarant : « Nous savons très bien ce qui lui arrive. Nous voulons qu'il se remette de ces désagréments afin qu'il revienne en toute confiance. »

Arbeloa a également expliqué pourquoi Mbappé n'était pas présent au Bernabeu pour soutenir ses coéquipiers lors de leur récent match contre Benfica. L'entraîneur a rapidement écarté toute suggestion de friction, se contentant de noter : « Il n'était pas là parce qu'il avait l'autorisation de son entraîneur. »