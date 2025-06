Espagne vs France

Fraichement convoqué en équipe de France, Rayan Cherki est revenu, lundi, sur son choix de tourner le dos à l’Algérie.

Derrière les sourires et la joie de sa première convocation en équipe de France, Rayan Cherki a livré un témoignage saisissant sur son parcours et les sollicitations autour de sa double nationalité. Le milieu offensif lyonnais, interrogé par L’Équipe, a levé le voile sur les rumeurs persistantes l’envoyant vers l’Algérie. Entre confidences inédites et volonté affirmée, le joueur de 21 ans livre un discours aussi lucide que tranchant.