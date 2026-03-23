Equipe de France : Ekitike et Olise font parler par leurs vêtements, Konaté et Koundé détrônés ?

Parmi les arrivées remarquées, Michael Olise a surpris, comme le rapporte RMC Sport. L’ailier a opté pour un couvre-chef atypique. Une chapka noire, avec une forme peu commune, presque déroutante. De quoi provoquer réactions et discussions dès son apparition.

Quelques instants plus tard, Hugo Ekitike s’est aussi distingué. L’attaquant, touché avec son club le week-end dernier, n’est pas passé inaperçu. Son pantalon en cuir a attiré l’œil. Une tenue assumée, qui tranche avec les choix plus classiques de certains coéquipiers.

Dans ce registre, les rôles s’inversent presque. Ibrahima Konaté et Jules Koundé, souvent en tête des classements officieux du style, ont laissé la vedette à d’autres.



