Avant même le coup d’envoi des matchs, les Bleus savent déjà capter l’attention. À Clairefontaine, le rendez-vous de mars ne rime pas seulement avec football. Les arrivées des joueurs offrent aussi un spectacle à part entière, où le style s’invite sans prévenir.
Equipe de France : Ekitike et Olise font parler par leurs vêtements, Konaté et Koundé détrônés ?
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Un défilé très attendu à Clairefontaine
Ce lundi, les internationaux français retenus par Didier Deschamps rejoignent le centre technique national pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde. Comme souvent, les caméras scrutent chaque détail. Les tenues, les accessoires, les choix audacieux… rien ne passe inaperçu.
Si certains cadres ont l’habitude d’attirer les regards, la hiérarchie du style semble avoir bougé cette fois. Les habitués des looks travaillés n’ont pas monopolisé la lumière.
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Olise et Ekitike attirent tous les regards
Parmi les arrivées remarquées, Michael Olise a surpris, comme le rapporte RMC Sport. L’ailier a opté pour un couvre-chef atypique. Une chapka noire, avec une forme peu commune, presque déroutante. De quoi provoquer réactions et discussions dès son apparition.
Quelques instants plus tard, Hugo Ekitike s’est aussi distingué. L’attaquant, touché avec son club le week-end dernier, n’est pas passé inaperçu. Son pantalon en cuir a attiré l’œil. Une tenue assumée, qui tranche avec les choix plus classiques de certains coéquipiers.
Dans ce registre, les rôles s’inversent presque. Ibrahima Konaté et Jules Koundé, souvent en tête des classements officieux du style, ont laissé la vedette à d’autres.
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Une préparation sérieuse avant les échéances
Derrière ces instants légers, l’enjeu reste important. Ce rassemblement marque un moment clé. Il s’agit du dernier avant la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur affine ses choix. Plus question de tester à grande échelle. L’heure tourne.
Le groupe doit rapidement se projeter. Deux rencontres attendent les Tricolores aux États-Unis. Le Brésil d’abord, le 26 mars à Foxborough. Puis la Colombie, le 29 mars à Landover. Deux affiches relevées pour jauger l’état de forme collectif.
Michael Olise, en pleine réussite avec son club, arrive avec des statistiques solides : 11 buts et 18 passes décisives en 25 matchs de Bundesliga. Son rendement attire l’attention, autant que ses choix vestimentaires.
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Une répétition grandeur nature avant le Mondial
Le programme ne s’arrête pas aux matchs. Le groupe va rapidement traverser l’Atlantique. Une étape stratégique. Les Bleus vont découvrir leur futur environnement.
« Il y a une forme de répétition de ce que sera la Coupe du monde puisque nous jouerons à Boston là où nous aurons un de nos matchs. Nous logerons dans le camp de base qui sera celui du Mondial. Cette séquence américaine est à la fois une tournée de prestige contre de grandes équipes et une grande répétition de l'été excitant à venir », a déclaré Philippe Diallo, le patron de la FFF.
Le message reste clair. Entre style et performance, les Bleus entrent dans une phase décisive.