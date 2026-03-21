Liverpool, Arne Slot met fin au suspense pour Hugo Ekitike

Cette clarification intervient à un moment clé de la saison, alors que Hugo Ekitike enchaîne les performances convaincantes sous le maillot des Reds. Auteur de statistiques solides, l’avant-centre s’impose comme un élément important dans le dispositif offensif, ce qui rendait toute indisponibilité potentiellement préjudiciable.

Du côté du club anglais, cette nouvelle constitue donc un véritable soulagement à l’approche du quart de finale de Ligue des champions face au PSG. En parallèle, la sélection française suivait également ce dossier avec attention, Hugo Ekitike étant attendu pour les prochaines rencontres internationales face au Brésil et à la Colombie.

Enfin, cette évolution positive confirme une tendance encourageante pour Liverpool, qui peut aborder ses prochaines échéances avec davantage de sérénité. Selon les informations rapportées par RMC Sport, la prudence reste de mise, mais les signaux sont clairement au vert pour un retour rapide à la compétition.