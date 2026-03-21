Sorti prématurément et en larmes lors du déplacement à Brighton (2-1), un doute s’est rapidement installé autour de l’état physique de Hugo Ekitike. À l’approche d’échéances majeures, aussi bien avec Liverpool qu’en sélection, l’inquiétude était palpable. Mais en coulisses, le staff des Reds disposait déjà d’éléments plus rassurants. Et la prise de parole d’Arne Slot est venue lever le voile sur une situation finalement bien moins alarmante que redouté.
Liverpool, Arne Slot met fin au suspense pour Hugo Ekitike
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Hugo Ekitike va bien, assure Arne Slot
Lors de cette rencontre de Premier League, Hugo Ekitike a quitté la pelouse après seulement quelques minutes de jeu, visiblement touché après un duel musclé. Le choc, survenu face à James Milner, a immédiatement suscité des craintes, d’autant plus que l’attaquant français n’a pas pu contenir son émotion en regagnant les vestiaires.
Dans ce contexte, Arne Slot n’a pas tardé à rassurer. Le technicien néerlandais a expliqué après la rencontre que la situation n’était pas aussi grave qu’elle en avait l’air. "Il a été blessé à la suite d'un choc. Il pourrait jouer demain s'il le fallait", a-t-il assuré, évoquant également une simple "jambe engourdie". Des propos qui confirment qu’aucune blessure sérieuse n’est à signaler.
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Un soulagement pour Liverpool et l’équipe de France
Cette clarification intervient à un moment clé de la saison, alors que Hugo Ekitike enchaîne les performances convaincantes sous le maillot des Reds. Auteur de statistiques solides, l’avant-centre s’impose comme un élément important dans le dispositif offensif, ce qui rendait toute indisponibilité potentiellement préjudiciable.
Du côté du club anglais, cette nouvelle constitue donc un véritable soulagement à l’approche du quart de finale de Ligue des champions face au PSG. En parallèle, la sélection française suivait également ce dossier avec attention, Hugo Ekitike étant attendu pour les prochaines rencontres internationales face au Brésil et à la Colombie.
Enfin, cette évolution positive confirme une tendance encourageante pour Liverpool, qui peut aborder ses prochaines échéances avec davantage de sérénité. Selon les informations rapportées par RMC Sport, la prudence reste de mise, mais les signaux sont clairement au vert pour un retour rapide à la compétition.