À mesure que l’échéance approche, le suspense autour de la succession de Didier Deschamps continue d’alimenter les débats. Alors que le nom du futur sélectionneur semble déjà circuler avec insistance, la Fédération française de football refuse toujours de lever le voile. Présent à Paris pour un événement officiel, Philippe Diallo a une nouvelle fois été interrogé sur ce dossier brûlant. Sa réponse, à la fois précise sur le calendrier et évasive sur le fond, relance les spéculations.
Zidane snobé ? La sortie énigmatique de Philippe Diallo sur le successeur de Deschamps
- AFP
Le successeur de Deschamps annoncé après le Mondial 2026
En marge d’un événement organisé par la FIFA à Paris, Philippe Diallo s’est exprimé sur la question du prochain sélectionneur de l’équipe de France. Face aux médias, le président de la FFF a confirmé que l’annonce interviendrait uniquement après la Coupe du monde 2026, afin de ne pas perturber le groupe actuel.
Le dirigeant a ainsi détaillé le timing envisagé : "C'est extrêmement clair, j'ai dit d'abord que ça serait à l'issue de la Coupe du monde, c'est-à-dire du dernier match de l'équipe de France". Il a ensuite précisé les différentes hypothèses selon le parcours des Bleus : "Donc c'est très simple, on va jouer le troisième match contre la Norvège. Et si tout s'est passé mal, après le 29 juin, tout de suite après, vous aurez." Une manière de poser un cadre temporel sans dévoiler la moindre identité.
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Philippe Diallo entretient le flou autour de Zinedine Zidane
Relancé avec insistance sur le nom du successeur,Philippe Diallo a choisi de botter en touche avec une pointe d’ironie. "Et puis si ça se passe plus en lien avec notre ambition, la finale c'est le 19 juillet. Et donc voyez, entre le 27 juin et le post-19 juillet, vous avez le créneau où sera connu le nom du successeur de Didier Deschamps", a-t-il poursuivi dans des propos relayés par RMC Sport, avant de conclure avec un sourire : "La vie réserve plein de surprises, vous savez".
Une déclaration qui alimente davantage les interrogations qu’elle n’apporte de réponses. En coulisses, le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance depuis plusieurs mois pour prendre la relève. Pourtant, Philippe Diallo maintient une ligne de communication maîtrisée, refusant toute confirmation officielle.