Zidane snobé ? La sortie énigmatique de Philippe Diallo sur le successeur de Deschamps

En marge d’un événement organisé par la FIFA à Paris, Philippe Diallo s’est exprimé sur la question du prochain sélectionneur de l’équipe de France. Face aux médias, le président de la FFF a confirmé que l’annonce interviendrait uniquement après la Coupe du monde 2026, afin de ne pas perturber le groupe actuel.

Le dirigeant a ainsi détaillé le timing envisagé : "C'est extrêmement clair, j'ai dit d'abord que ça serait à l'issue de la Coupe du monde, c'est-à-dire du dernier match de l'équipe de France". Il a ensuite précisé les différentes hypothèses selon le parcours des Bleus : "Donc c'est très simple, on va jouer le troisième match contre la Norvège. Et si tout s'est passé mal, après le 29 juin, tout de suite après, vous aurez." Une manière de poser un cadre temporel sans dévoiler la moindre identité.