Matvey Safonov cash sur la rivalité avec Lucas Chevalier au PSG : "La concurrence qui concerne..."

Depuis la réception de Newcastle United en Ligue des champions, le 28 janvier, Safonov occupe le poste. Il enchaîne. Pendant ce temps, Lucas Chevalier observe.

Officiellement, Luis Enrique refuse toute hiérarchie fixe. Il le répète souvent. Sur le terrain, la tendance semble différente. Le Russe a pris l’avantage depuis la blessure du gardien français en Principauté fin novembre.

Un détail aurait pu changer la donne : sa blessure à la main contre CR Flamengo lors de la Coupe intercontinentale. Sans ce contretemps, il aurait probablement accumulé encore plus de rencontres.

Malgré cette série, Safonov garde la tête froide. En zone mixte, il s’exprime en français : « C’est sûr que c’est un peu difficile la concurrence qui concerne tout le monde dont les gardiens. Sur les derniers matchs, c'est moi qui joue plus, mais cela ne veut pas dire que ce sera moi qui jouerai les prochains matchs. Je dois continuer à travailler pour essayer d'être titulaire au prochain match ».

Un discours simple. Travail. Méfiance. Aucun triomphalisme.