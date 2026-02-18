À Monaco, le PSG a souffert mais a tenu bon. Dans les cages, Matvey Safonov a confirmé sa place du moment. Sans fanfare, sans faute majeure. Après la rencontre, le portier russe a pris la parole et a évoqué frontalement la concurrence avec Lucas Chevalier. Une hiérarchie existe-t-elle vraiment ? Le débat reste ouvert.
Matvey Safonov cash sur la rivalité avec Lucas Chevalier au PSG : "La concurrence qui concerne..."
- AFP
Safonov enchaîne et répond présent à Monaco
Mardi soir, face à l’AS Monaco, Matvey Safonov a connu une cinquième titularisation consécutive avec le Paris Saint-Germain. Un signe fort. Sur les deux buts encaissés, le Russe ne peut guère s’en vouloir. La première action monégasque fait mouche. La seconde aussi. Deux frappes, deux sanctions. Pourtant, Safonov ne vacille pas.
En seconde période, il détourne une tentative puissante de Denis Zakaria qui filait vers l’égalisation. Ce geste change tout. Paris conserve son avance et s’impose 3-2. Décisif, sans bruit. Dans le jeu au pied, il reste appliqué. Propre. Sobre. Rien d’extravagant, mais rien d’inquiétant non plus.
- AFP
Une hiérarchie floue, mais un ascendant réel
Depuis la réception de Newcastle United en Ligue des champions, le 28 janvier, Safonov occupe le poste. Il enchaîne. Pendant ce temps, Lucas Chevalier observe.
Officiellement, Luis Enrique refuse toute hiérarchie fixe. Il le répète souvent. Sur le terrain, la tendance semble différente. Le Russe a pris l’avantage depuis la blessure du gardien français en Principauté fin novembre.
Un détail aurait pu changer la donne : sa blessure à la main contre CR Flamengo lors de la Coupe intercontinentale. Sans ce contretemps, il aurait probablement accumulé encore plus de rencontres.
Malgré cette série, Safonov garde la tête froide. En zone mixte, il s’exprime en français : « C’est sûr que c’est un peu difficile la concurrence qui concerne tout le monde dont les gardiens. Sur les derniers matchs, c'est moi qui joue plus, mais cela ne veut pas dire que ce sera moi qui jouerai les prochains matchs. Je dois continuer à travailler pour essayer d'être titulaire au prochain match ».
Un discours simple. Travail. Méfiance. Aucun triomphalisme.
- AFP
Du turnover attendu contre Metz ?
Le calendrier s’accélère. Samedi, Paris affronte FC Metz en Ligue 1. Faut-il s’attendre à un changement dans les cages ?
La saison passée donne quelques indices. Entre deux barrages européens contre Stade Brestois, Safonov avait déjà enchaîné en championnat face à Toulouse FC. Il avait aussi disputé des matchs intercalés entre des confrontations face à Liverpool FC ou Arsenal FC.
Face à Aston Villa, la rencontre de Ligue 1 avait été reportée, mais le Russe avait ensuite joué contre Le Havre AC. Luis Enrique aime répartir les efforts. Chevalier peut donc espérer un retour samedi, voire lors de la 26e journée face à Nantes.
- AFP
Monaco encore en ligne de mire
Avant tout, Paris doit valider son billet pour les huitièmes. Le match retour face à Monaco approche au Parc des Princes. Si le PSG confirme, l’enchaînement des rencontres exigera une gestion fine.
Safonov le sait. Rien n’est acquis. Sa série impressionne, mais elle ne garantit rien. Au PSG, la concurrence ne dort jamais. Elle pousse. Elle oblige. Et pour l’instant, le Russe répond présent.