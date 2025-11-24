Elche - Real Madrid : l’échange tendu entre Mbappé et l’arbitre enfin révélé

Dès que la rencontre s’est achevée sur le score de 2-2, Mbappé s’est dirigé vers le trio arbitral. Visiblement secoué par le scénario du match, il a demandé pourquoi Francisco José Hernández Maeso n’avait pas prolongé encore un peu les huit minutes de temps additionnel déjà accordées.

La scène n’a pas échappé aux caméras ni aux journalistes espagnols, qui ont rapidement relayé la montée de tension. L’arbitre n’a pas laissé passer l’attitude du Français et lui a montré un carton jaune, un geste qui a surpris une partie du public.

Dans son rapport révélé par Defensa Central, l’officiel a justifié son choix sans détour. Il y note : « À la 90e minute, le joueur Kylian Mbappé Lottin a été averti pour la raison suivante: pour avoir protesté, de manière manifeste, contre une décision que j'ai prise après la fin du match, alors que nous étions encore sur le terrain ».

La phrase est claire, et elle montre que l’échange a dépassé la simple demande d’explications.