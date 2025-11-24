Le Real Madrid pensait revenir d’Elche avec un souffle d’oxygène, mais la soirée s’est transformée en source d’irritation pour Kylian Mbappé. L’attaquant français, déjà frustré par une troisième rencontre sans but, a fini par confronter l’arbitre sur un sujet qui l’obsédait : le temps additionnel. Les officiels ont rapidement réagi, et l’épisode a donné lieu à un avertissement qui ne passe pas inaperçu en Espagne. L’affaire a ensuite pris de l’ampleur quand le rapport arbitral a été dévoilé, détaillant précisément ce qui s’est joué dans ces instants électriques.
Elche - Real Madrid : l’échange tendu entre Mbappé et l’arbitre enfin révélé
Mbappé explose après le coup de sifflet : un échange verbal qui coûte un carton jaune
Dès que la rencontre s’est achevée sur le score de 2-2, Mbappé s’est dirigé vers le trio arbitral. Visiblement secoué par le scénario du match, il a demandé pourquoi Francisco José Hernández Maeso n’avait pas prolongé encore un peu les huit minutes de temps additionnel déjà accordées.
La scène n’a pas échappé aux caméras ni aux journalistes espagnols, qui ont rapidement relayé la montée de tension. L’arbitre n’a pas laissé passer l’attitude du Français et lui a montré un carton jaune, un geste qui a surpris une partie du public.
Dans son rapport révélé par Defensa Central, l’officiel a justifié son choix sans détour. Il y note : « À la 90e minute, le joueur Kylian Mbappé Lottin a été averti pour la raison suivante: pour avoir protesté, de manière manifeste, contre une décision que j'ai prise après la fin du match, alors que nous étions encore sur le terrain ».
La phrase est claire, et elle montre que l’échange a dépassé la simple demande d’explications.
Un nul qui pèse lourd dans la course au titre
La frustration de Mbappé ne concerne pas seulement le temps ajouté. Le Real Madrid repart d’Elche avec deux points envolés dans un match où il a constamment couru après le score. Les Madrilènes ont concédé l’ouverture du score, puis un deuxième but, avant d’arracher un nul salvateur en toute fin de partie.
Ce résultat laisse un goût amer, surtout après la victoire large du FC Barcelone la veille (4-0 contre Bilbao), qui avait repris la première place provisoire.
Mbappé, lui, a encore vécu une soirée délicate. Il s’est procuré plusieurs occasions franches, mais Iñaki Peña, prêté par le Barça, a tenu tête au Parisien d’un soir (30e, 33e). Le Français traverse une période plus compliquée, muet depuis trois rencontres alors qu’il avait démarré la saison à un rythme impressionnant.
L’égalisation de Bellingham fait exploser Elche : une action lourde de polémique
En toute fin de match, Mbappé a tout de même délivré la dernière passe avant l’égalisation de Jude Bellingham. Une action décisive, mais rapidement contestée par les joueurs et le staff d’Elche.
Selon eux, l’arbitre aurait dû stopper le jeu juste avant cette séquence, en raison d’un choc entre Vinicius et Iñaki Peña. Le gardien d’Elche saigne du nez sur l’action, incapable d’intervenir sur le ballon qui suit.
Le club promu estime que ce contact devait entraîner une faute. Sans intervention, le Real a pu poursuivre l’action et crucifier Elche. Les supporters locaux crient au scandale, et l’action tourne déjà en boucle sur les réseaux espagnols.