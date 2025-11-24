Elche volé ? Le but égalisateur du Real Madrid au cœur d’une polémique en Espagne

Dans le temps additionnel, alors que Madrid pousse désespérément, la balle traîne dans la surface. Vinicius tente de la toucher. Peña surgit. Les deux se heurtent. Le portier reste au sol, le visage marqué, et les Madrilènes jouent derrière lui. Quelques secondes plus tard, Bellingham envoie le ballon au fond. Le Real jubile, mais Elche bondit.

Le coach Eder Sarabia, d’habitude plutôt mesuré, laisse éclater sa colère en conférence de presse : « C'est une faute flagrante ».

Son équipe pense avoir subi une double injustice : le choc non sanctionné, puis l’absence d’intervention de la VAR. Pour eux, Peña ne peut pas défendre sa zone puisque Vinicius lui touche le visage. Le sang qui coule du nez du gardien ne fait qu’alimenter l’argument.