Ekitike à Liverpool pour 95 M€ : nouveau fiasco à la Núñez ou coup de génie à la Henry ?

Les Reds misent une nouvelle fortune sur un attaquant au potentiel indéniable, mais à l'expérience très limitée. Le pari est immense.

Il y a trois ans, Liverpool déboursait 75 millions d'euros pour Darwin Núñez, un jeune attaquant qui n'avait alors qu'une seule saison prolifique à son actif. Le pari n'a pas payé. Pire, il a viré au fiasco, l'Uruguayen étant aujourd'hui considéré comme l'un des transferts les plus décevants de l'histoire du club.

Il est donc fascinant de voir Liverpool engager aujourd'hui une somme encore plus importante pour un attaquant au CV encore moins fourni que celui de Núñez en 2022.

Alors, pourquoi les Reds ont-ils été prêts à débourser près de 95 millions d'euros (bonus compris) pour Hugo Ekitike ? Et quelles sont ses chances de réussir là où son prédécesseur a si spectaculairement échoué ? GOAL se penche sur l'un des transferts les plus importants et les plus intrigants de l'été.