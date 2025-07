Ekitike a un succès fou !

Liverpool vs Arsenal

Liverpool envisagerait de recruter l'attaquant de l'Eintracht Francfort Hugo Ekitike, rejoignant ainsi Newcastle, Arsenal et Manchester United dans la course pour s'attacher les services de l'attaquant français.

Les Reds ont été impressionnés par le joueur de 23 ans et étudient la possibilité d'un transfert alors qu'ils évaluent les renforts offensifs nécessaires dans un contexte d'incertitude concernant le transfert d'Alexander Isak, l'attaquant des Magpies.









Liverpool a manifesté son intérêt pour Ekitike, selon TBR Football, alors qu'il poursuit sa rénovation estivale sous la houlette d'Arne Slot après avoir remporté la Premier League. L'attaquant de l'Eintracht Francfort est suivi de près après une saison impressionnante en Bundesliga, Die Adler demandant apparemment 100 millions d'euros (86 millions de livres sterling).









Ekitike attire l'attention de plusieurs clubs de Premier League, dont Arsenal, Manchester United et Newcastle United. La poursuite de Liverpool pourrait dépendre de l'avenir d'Isak avec les Magpies, car le Suédois est considéré comme la cible principale des Reds. Cependant, la valeur estimée d'Isak à 120 millions de livres sterling (162,5 millions de dollars) reste un obstacle, même si une réduction du montant est prévue plus tard dans la période de transfert.









Liverpool admire les qualités techniques d'Ekitike et pense qu'il pourrait devenir un attaquant de haut niveau dans le système de Slot. Le Français a inscrit 22 buts et délivré 12 passes décisives la saison dernière, ce qui lui a valu les éloges de toute l'Europe. Avec les départs attendus de Darwin Nunez et, potentiellement, de Luis Diaz à Anfield, Ekitike est considéré comme une option à long terme pour rafraîchir l'attaque.





Liverpool devrait garder un œil sur Ekitike tout en surveillant la situation contractuelle d'Isak à Newcastle. Les négociations pourraient s'accélérer si Francfort revoyait ses exigences à la baisse ou si d'autres attaquants ciblés devenaient indisponibles. Une offre officielle n'est pas imminente, mais les Reds restent fermement dans la course.