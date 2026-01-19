Edouard Mendy après la finale, la déclaration qui ne va pas plaire à Brahim Diaz

Tout bascule dans le temps additionnel de la finale entre le Sénégal et le Maroc (1-0). Sur un corner, Brahim Diaz obtient une faute qui conduit à un penalty lourd de conséquences. Une décision qui provoque une vive colère côté sénégalais. Sous l’impulsion du sélectionneur Pape Thiaw, plusieurs joueurs quittent la pelouse et regagnent les vestiaires, interrompant la rencontre sous les yeux du monde entier.

Le match reste figé pendant près d’un quart d’heure. Une attente interminable, dans un stade sous pression maximale, avant que les Lions de la Teranga ne reviennent enfin sur le terrain après un échange incroyable entre Claude Leroy et Sadio Mané. Brahim Diaz peut alors s’élancer pour offrir au Maroc une première CAN depuis 1976.