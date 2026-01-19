FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP
Patrick Tchanhoun

Edouard Mendy après la finale, la déclaration qui ne va pas plaire à Brahim Diaz

Un arrêt, une polémique, puis une sortie médiatique sans détour. Edouard Mendy n’a rien laissé passer.

La finale de la CAN 2025 n’a pas seulement offert un scénario renversant. Elle a aussi laissé place à une controverse inattendue, née d’un penalty manqué et amplifiée par les réseaux sociaux. Au cœur du débat, Edouard Mendy a tenu à remettre les pendules à l’heure.

