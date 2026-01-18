De héros à zéro : comment Brahim Diaz a tout gâché en une seconde

La faillite de Diaz est d'autant plus criante qu'elle s'oppose à la classe immense de son adversaire, Sadio Mané. Alors que le Madrilène vociférait pour obtenir son penalty et perdait ses nerfs, le capitaine sénégalais a endossé le costume de leader responsable. C'est lui qui est allé chercher ses coéquipiers dans les vestiaires pour les convaincre de reprendre le match, prônant la dignité dans l'adversité. "On va perdre, mais comme des hommes", semblait-il dire. La victoire finale et son trophée de meilleur joueur du tournoi sonnent comme une récompense karmique face à l'orgueil de son rival.