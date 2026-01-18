Sénégal - Maroc : Brahim Diaz a-t-il fait exprès de rater son pénalty ?

La finale de la Coupe d’Afrique des nations a finalement repris, au terme d’un long moment de flottement. Après la décision arbitrale ayant provoqué la sortie des joueurs sénégalais, le jeu a redémarré dans une atmosphère électrique. Le Maroc a pu tirer le penalty accordé à la fin du temps additionnel. Un instant clé, lourd de tensions, qui allait donner une tournure totalement inattendue à cette soirée déjà hors normes.

La panenka qui a figé le stade

Désigné pour tirer, Brahim Díaz a surpris tout le monde. Loin d’une frappe puissante pour plier la finale, l’attaquant marocain a tenté une panenka. Une tentative audacieuse, presque irréelle dans un tel contexte. Édouard Mendy ne s’est pas laissé prendre et a capté le ballon, déclenchant une explosion de réactions dans les tribunes comme sur le terrain. Le score restant inchangé, la finale est partie en prolongations.

Très vite, une question s’est imposée dans les débats. Vu la manière dont le penalty a été tiré, certains observateurs se demandent si Brahim Díaz n’a pas volontairement choisi de ne pas chercher à marquer. L’idée, encore invérifiable, serait celle d’un geste destiné à calmer les esprits et à éviter que la finale ne bascule définitivement dans un sentiment d’injustice irréparable pour le Sénégal. Rien ne permet de l’affirmer à ce stade, mais la symbolique d’une panenka manquée dans un tel contexte ne peut laisser indifférent.

Un acte de grande classe, s’il est avéré

Si cette intention venait à être confirmée, le geste prendrait une dimension exceptionnelle. Dans un football souvent accusé de manquer d’humanité dans les moments décisifs, ce choix relèverait d’un esprit sportif rare. Même si, on peut l'imaginer, il provoquerait une énorme colère chez les fans marocains.

Pour autant, la prudence reste de mise. Aucune déclaration officielle n’est venue appuyer cette interprétation, et la priorité demeure sportive. La rencontre se poursuit en prolongations, mais quoi qu’il arrive, cette finale restera marquée par une succession d’événements qui dépassent le simple cadre du jeu. Entre chaos, reprise et possible geste d’apaisement, la CAN vit une fin de match qui continuera longtemps d’alimenter les discussions.