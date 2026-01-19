CAN 2025 : l’échange incroyable entre Claude Leroy et Sadio Mané qui a sacré le Sénégal

Le choc Maroc-Sénégal, disputé à Rabat, a pris une tournure explosive dans les dernières minutes du temps réglementaire. Quelques instants plus tôt, un but sénégalais avait été refusé pour une faute jugée très légère. Puis, au bout du temps additionnel, un penalty litigieux a été accordé aux Lions de l’Atlas.

La décision fait sortir de ses gonds le banc sénégalais. Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Teranga, invite alors ses joueurs à quitter la pelouse pour rentrer aux vestiaires. Plusieurs cadres obtempèrent. La finale de la CAN plonge dans un chaos total. Sur le terrain, un seul homme reste hésitant, presque isolé : Sadio Mané.