La finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal a bien failli basculer dans l’irréparable. Tensions extrêmes, décisions arbitrales contestées, joueurs quittant la pelouse… Puis, dans cette atmosphère électrique, un échange discret, presque invisible, a pesé lourd. Un échange entre deux hommes que tout oppose par l’âge, mais que le football africain relie depuis des décennies : Claude Leroy et Sadio Mané. Avant que l’histoire ne s’écrive, le fil du match a vacillé.
CAN 2025 : l’échange incroyable entre Claude Leroy et Sadio Mané qui a sacré le Sénégal
Une finale au bord de la rupture
Le choc Maroc-Sénégal, disputé à Rabat, a pris une tournure explosive dans les dernières minutes du temps réglementaire. Quelques instants plus tôt, un but sénégalais avait été refusé pour une faute jugée très légère. Puis, au bout du temps additionnel, un penalty litigieux a été accordé aux Lions de l’Atlas.
La décision fait sortir de ses gonds le banc sénégalais. Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Teranga, invite alors ses joueurs à quitter la pelouse pour rentrer aux vestiaires. Plusieurs cadres obtempèrent. La finale de la CAN plonge dans un chaos total. Sur le terrain, un seul homme reste hésitant, presque isolé : Sadio Mané.
Claude Leroy, l’homme de l’ombre
Présent au bord du terrain comme consultant pour Canal+ Afrique, Claude Leroy observe la scène. Ancien sélectionneur du Sénégal entre 1988 et 1992, fin connaisseur du football africain, le technicien français voit immédiatement le danger. À ce moment précis, Mané s’approche de lui.
Le capitaine sénégalais, déstabilisé par la situation, cherche un avis extérieur. Un conseil. Un repère. Et il s’adresse à l’homme qu’il juge le plus légitime à cet instant.
« Sadio est venu me demander ce que je ferais à sa place, je lui ai dit: ‘je demanderais à tes coéquipiers de revenir’, tout simplement », confiera plus tard Claude Leroy à l’AFP.
Mané tranche et assume
Sadio Mané ne se contente pas d’un seul avis. Il échange aussi avec Mamadou Niang et El-Hadji Diouf, tous deux présents en bord de pelouse. Les réponses convergent. Il faut continuer. Jouer. Aller au bout.
« Tout le monde voulait sortir. Quand j’ai vu Claude, je me suis dit que c’était la personne idéale à qui demander. Je lui ai dit: ‘qu’est-ce que t’en penses?’, Il m’a dit: ‘il faut rester, il faut jouer’. J’ai aussi demandé à Mamadou (Niang) qui m’a dit pareil et El-Hadji (Diouf) aussi donc je suis allé emmener tout le monde. J’ai dit: ‘quoi qu’il arrive, il faut aller jouer. Qu’ils marquent ou pas, on va jouer’. On devait jouer et au final on a été récompensé », a raconté Mané à Canal+ Afrique.
Le capitaine court alors vers les vestiaires. Il ramène ses partenaires. Le match reprend.
Une décision récompensée par l’histoire
La suite appartient désormais aux grandes soirées africaines. Édouard Mendy stoppe le penalty tenté en panenka par Brahim Diaz. Le Sénégal respire. Puis, en prolongation, Pape Gueye délivre tout un peuple d’un but inscrit à la 94e minute.
Victoire 1-0. Deuxième sacre continental pour le Sénégal. Et une finale sauvée, autant sportivement que symboliquement.
Une image à défendre pour le football africain
Après la rencontre, Sadio Mané revient longuement sur ce moment clé. « Honnêtement, je pense que ça aurait été vraiment triste et dommage de voir une finale terminer ainsi. C'est impossible de véhiculer une telle image au monde entier. Vous savez, le football africain est actuellement suivi, le football africain s'est développé d'une façon incroyable. J'aurais préféré perdre que de finir ainsi. C'est ce qui m'a poussé de dire aux gars de retourner sur le terrain et de jouer notre football », explique-t-il.
Quelques phrases échangées dans l’urgence. Un choix fort. Et un titre au bout.