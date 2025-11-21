Du Milan à l'Inter : la métamorphose de Çalhanoğlu, nouveau rôle et mentalité transformée

Au Milan, le Turc était encore un joueur immature, évoluant à un poste qui ne lui convenait pas. Ou plutôt dans une position inadaptée à ses qualités : à Milanello, il débarque avec l'étiquette de trequartista. Durant les premières années, il évolue à ce poste, soit derrière la pointe dans un 4-2-3-1, soit même comme ailier dans un 4-3-3.

Ses performances sont irrégulières, nourrissant un rapport d'amour-haine avec l'environnement rossonero. En 172 matches sous le maillot milanais, il inscrit 32 buts et délivre 48 passes décisives. Un bilan honorable, surtout lors des deux dernières saisons.

L'arrivée de Stefano Pioli marque un tournant. L'entraîneur commence à le repositionner plus bas, du secteur offensif vers l'entrejeu. Les premiers signaux encourageants apparaissent dans la seconde partie de la saison 2019-20, lorsqu'il inscrit 6 buts et délivre 8 passes lors des 11 dernières journées de championnat.