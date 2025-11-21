Calhanoglu Inter MilanGOAL
Matteo Occhiuto

Du Milan à l'Inter : la métamorphose de Çalhanoğlu, nouveau rôle et mentalité transformée

Hakan Çalhanoğlu retrouve dimanche le Milan où il n'a jamais explosé (2017-2021, 32 buts et 48 passes en 172 matches). Son transfert libre à l'Inter en 2021 a tout changé : repositionné devant la défense, il est devenu l'un des meilleurs milieux d'Europe. En 16 derbys, il a marqué 2 buts et délivré 4 passes pour 7 victoires. Son duel avec Modrić sera déterminant.

L'un des visages emblématiques du derby milanais depuis des années porte le numéro 10 de l'Inter. Hakan Çalhanoğlu a porté le maillot du Milan dans une époque désormais révolue, avant de devenir l'un des piliers nerazzurri.

Son passage d'une rive milanaise à l'autre a transformé sa carrière et l'a propulsé au rang des meilleurs milieux européens. Son duel avec Luka Modrić sera l'une des clés du match, mais comment l'ancien joueur du Bayer Leverkusen et de Hambourg a-t-il autant progressé en changeant de maillot ?


  • AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Les années Milan : un amour-haine rossonero

    Au Milan, le Turc était encore un joueur immature, évoluant à un poste qui ne lui convenait pas. Ou plutôt dans une position inadaptée à ses qualités : à Milanello, il débarque avec l'étiquette de trequartista. Durant les premières années, il évolue à ce poste, soit derrière la pointe dans un 4-2-3-1, soit même comme ailier dans un 4-3-3.

    Ses performances sont irrégulières, nourrissant un rapport d'amour-haine avec l'environnement rossonero. En 172 matches sous le maillot milanais, il inscrit 32 buts et délivre 48 passes décisives. Un bilan honorable, surtout lors des deux dernières saisons.

    L'arrivée de Stefano Pioli marque un tournant. L'entraîneur commence à le repositionner plus bas, du secteur offensif vers l'entrejeu. Les premiers signaux encourageants apparaissent dans la seconde partie de la saison 2019-20, lorsqu'il inscrit 6 buts et délivre 8 passes lors des 11 dernières journées de championnat.

    • Publicité
  • Atalanta BC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Le virage nerazzurro : repositionnement et éclosion

    Le déclic survient lors de son transfert à l'Inter. Au terme de la saison 2020-21, après avoir ramené le Milan en Ligue des champions, le Turc décide de changer de rive en signant libre chez les Nerazzurri.

    Ce transfert modifie aussi sa position sur le terrain. Il rejoint une équipe qui joue en 3-5-2 avec Marcelo Brozović en sentinelle. Initialement positionné comme milieu relayeur, il récupère ensuite le rôle de meneur de jeu après le départ du Croate. Ce nouveau rôle sublime sa technique et sa capacité à faire circuler le ballon. Il devient le joueur déterminant qu'on connaît aujourd'hui à l'Inter.

    Une transformation également mentale : sous le maillot nerazzurro, le joueur gagne nettement en charisme et en leadership.

  • FC Internazionale v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    Le derby, rendez-vous électrique avec le passé

    Depuis son départ, accentué par quelques déclarations acerbes envers son ancien club, les retrouvailles entre le Turc et le Milan sont toujours électriques. Le numéro 10 nerazzurro a souvent pesé contre les Rossoneri : en 16 derbys sous le maillot de l'Inter, il a marqué 2 fois et délivré 4 passes décisives, pour 7 victoires.

    Dimanche, son duel avec Modrić au cœur du jeu sera déterminant. Deux maîtres à jouer, deux visions différentes, une même capacité à dicter le tempo. Le derby de Milan se jouera aussi dans l'entrejeu.

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Lazio crest
Lazio
LAZ
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Inter crest
Inter
INT