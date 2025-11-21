Du Milan à l'Inter : la métamorphose de Çalhanoğlu, nouveau rôle et mentalité transformée

L'un des visages emblématiques du derby milanais depuis des années porte le numéro 10 de l'Inter. Hakan Çalhanoğlu a porté le maillot du Milan dans une époque désormais révolue, avant de devenir l'un des piliers nerazzurri.
Son passage d'une rive milanaise à l'autre a transformé sa carrière et l'a propulsé au rang des meilleurs milieux européens. Son duel avec Luka Modrić sera l'une des clés du match, mais comment l'ancien joueur du Bayer Leverkusen et de Hambourg a-t-il autant progressé en changeant de maillot ?