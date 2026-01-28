Dro Fernandez, cette phrase qui met le Barça et toute la Catalogne en colère

À peine officialisé au PSG, Dro Fernandez a livré ses premières impressions. Un discours classique en apparence, teinté d’enthousiasme et de reconnaissance, mais dont une phrase précise a suffi à irriter la presse catalane et l’environnement blaugrana.

« Je suis très heureux, vraiment enthousiaste. C'est un moment de grande fierté pour moi et ma famille, et j'ai hâte de commencer. C'est une étape importante, mais j'ai décidé de continuer à progresser en tant que joueur, et il n'y a pas de meilleur endroit pour cela qu'ici. Le projet que nous avons actuellement avec les jeunes joueurs est incroyable, grâce à l'entraîneur et à tous ceux qui le rendent possible, et c'est pourquoi je suis ici », a déclaré la pépite espagnole.

Ces mots, et surtout l’idée qu’« il n’y a pas de meilleur endroit pour progresser », ont immédiatement fait réagir en Catalogne.