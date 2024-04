Dois-je rester ou partir ? Xavi pris dans un nouveau feuilleton avec le Barça qui fait tout pour essayer de le conserver

Xavi a annoncé en janvier qu'il partirait à la fin de la saison, mais les Blaugrana font tout ce qu'ils peuvent pour le faire changer d'avis.

Fin janvier, après la large victoire du FC Barcelone sur Villarreal en Liga, Xavi annonçait sans détour qu'il quitterait le club à la fin de la saison. Huit mois seulement après avoir remporté le premier titre des Blaugrana en quatre ans, l'entraîneur du club s'en allait.

Sa décision était certainement logique. Les exploits de Xavi lors de la saison précédente avaient été rapidement oubliés dans la masse de gros titres des journaux et d'attaques incendiaires qui forment le paysage médiatique espagnol. Le Barça était pratiquement éliminé de la course au titre, venait d'être battu par le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne et ne semblait pas en mesure de viser le sacre en Ligue des champions malgré la qualification pour la phase à élimination directe.

Deux mois et demi plus tard, le tableau est beaucoup moins alarmant. Le Barça n'a pas perdu depuis que Xavi a annoncé son départ, avec 11 matches sans défaite toutes compétitions confondues, dont une victoire sur Naples en Ligue des champions qui lui permet d'affronter le Paris Saint-Germain en quarts de finale.

Entre-temps, plusieurs membres de la hiérarchie du club ont fait savoir qu'ils avaient l'intention de convaincre Xavi de revenir sur sa décision. Le vice-président Rafa Yuste l'a indiqué à la fin du mois de mars : "Je vais essayer de convaincre Xavi, mais c'est une décision personnelle pour lui. Il reste encore des matches de championnat, la Ligue des champions... Nous devons le laisser en profiter".

Ce projet, insistent-ils, n'est pas encore terminé.