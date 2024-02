Le Barça encore dans le rouge, état d'alerte !

L'équipe catalane est confrontée à des problèmes financiers depuis un certain temps et a utilisé divers "leviers" comme solutions rapides pour pouvoir recruter de nouveaux joueurs lors des dernières fenêtres de transfert. Le club a vendu plusieurs parties de son entreprise pour améliorer légèrement sa situation et devra à nouveau faire preuve de créativité pour réunir 100 millions d'euros s'il veut recruter de nouveaux joueurs lors de la fenêtre de transfert de l'été.

Le Barça devra à nouveau faire preuve de créativité

La Liga exige que le club équilibre son budget pour la saison en cours avant de pouvoir dépenser de l'argent pour de nouveaux joueurs, selon The Athletic. Le FC Barcelone affirme que la société allemande Libero Football Finance lui doit 40 millions d'euros pour un contrat conclu l'été dernier et lui intenterait un procès pour ces frais. De plus, les 60 millions d'euros provenant de la vente de Barca Studios sont censés être ajoutés à leur budget salarial. Cela signifie que le club doit trouver environ 100 millions d'euros, soit par le biais de ces transactions, soit par d'autres moyens, s'il veut renforcer son effectif en vue de la saison prochaine.

Les champions d'Espagne en titre pourraient se procurer des fonds en vendant leurs joueurs les mieux payés, tels que Robert Lewandowski et Frenkie de Jong, avant le 30 juin, date de la fin de l'année fiscale espagnole. Cependant, cela ne ferait qu'aider à mettre de l'ordre dans le budget de la saison 2023-24. S'ils ne règlent pas leurs affaires rapidement, ils pourraient être contraints d'écarter les nouvelles recrues Vitor Roque et Inigo Martinez de leur effectif pour la saison prochaine en raison des limites salariales, le premier n'étant pas encore enregistré pour 2024-25.