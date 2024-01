Les gagnants et les perdants du départ de Xavi de Barcelone

De nombreux joueurs des Blaugrana seront certainement dévastés par le départ imminent de l'entraîneur, mais il a fait une faveur à Joan Laporta...

L'ère Xavi à Barcelone sera bientôt terminée. Son départ était annoncé depuis un certain temps, la pression sur le président Joan Laporta s'accentuant ces dernières semaines après une série de mauvais résultats. Mais c'est finalement l'entraîneur qui a pris la décision, en annonçant le week-end dernier qu'il quitterait son poste à la fin de la saison.

Et c'est tout à fait logique. Xavi avait fait naitre beaucoup de promesses en remportant la saison dernière le premier titre de champion d'Espagne en quatre ans, mais depuis c'est la dégringolade totale. Le Barça se traîne à la quatrième place de la Liga, déjà éliminé de la Copa del Rey, et ses espoirs de sauver quelque chose de la saison dépendent d'un huitième de finale compliqué de la Ligue des champions contre Naples. Ce n'était tout simplement pas suffisant pour un club dont on attend toujours qu'il dispute des trophées jusqu'à la fin de la campagne.

Pourtant, son départ a suscité des réactions mitigées dans le monde du football. Certains de ses joueurs ont fait part de leur désarroi, tandis que d'autres ont gardé un silence assourdissant. En Liga aussi, les émotions seront sans doute très variées. GOAL passe en revue les plus grands gagnants et perdants d'un événement qui devait probablement se produire pour le bien de tous...