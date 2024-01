Barça : Xavi sauvé par Guardiola ?

Xavi Hernandez a été soumis à une pression extrême ces derniers jours.

Après la défaite cuisante de dimanche en finale de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, la question de son maintien à la tête du FC Barcelone a été largement débattue.

En début de semaine, lors de la remise des prix The Best FIFA à Londres, Pep Guardiola, ancien entraîneur du FC Barcelone et coéquipier de Xavi, a publiquement apporté son soutien à l'entraîneur de 43 ans. S'adressant aux médias (via Sport) avant le choc de jeudi en Copa del Rey contre les Unionistas de Salamanca, Xavi a remercié l'entraîneur de Manchester City pour ses paroles.

"Il n'y a pas de raison de ne pas être satisfait de l'état de santé de l'équipe. Il connaît la difficulté et les exigences de l'entraînement d'un si grand club".

Xavi a également révélé le contenu des conversations qu'il a eues avec le président Joan Laporta après la défaite de dimanche.

"Nous avons eu des contacts. Le calme règne. Le message est le suivant : Tots units fem forca (Ensemble, nous sommes forts). Nous sommes dans un bon état d'esprit et il reste trois titres, les plus importants. Il y a de la foi et de la confiance dans le staff et les joueurs".

Il est essentiel que Barcelone gagne contre les Unionistas jeudi, et de manière convaincante, sinon la pression sur Xavi ne fera qu'empirer. Pour l'instant, il y a de l'espoir que les choses s'améliorent.