Deschamps brise le silence : Chevalier, Mbappé… une mise au point avant l’Azerbaïdjan

La France se présente en Azerbaïdjan déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Le succès net face à l’Ukraine (4-0) a ouvert la voie à un match sans pression. Pourtant, Deschamps refuse d’en faire une rencontre au rabais. Il veut des joueurs impliqués, décidés à arracher une nouvelle victoire, même dans un contexte aussi particulier. Son discours reste clair : un match international n’autorise jamais l’indifférence.

Il le confirme encore une fois : « Les joueurs qui sont là auront l'objectif de gagner. On a ce devoir. L'adversaire va jouer avec toute son énergie. Les joueurs qui sont là sont concernés ».