Equipe de France, Jérôme Rothen dézingue Rayan Cherki

Titulaire lors du large succès de l’équipe de France (4-0), Rayan Cherki n’a pas su profiter de l’opportunité offerte pour sa troisième sélection. Positionné en numéro 10, Rayan Cherki a semblé manquer de liant, ralentissant le jeu et peinant à s’intégrer dans les circuits offensifs. Alors que la plupart de ses coéquipiers ont marqué des points, Rayan Cherki est apparu comme l’exception, suscitant de nombreuses interrogations sur sa prestation. Cette rencontre, pourtant idéale pour confirmer son potentiel, a davantage mis en lumière ses difficultés du moment.

Sur RMC, Jérôme Rothen n’a pas tardé à donner son avis, très tranché, sur la performance de Rayan Cherki. L’ancien international français estime que celui-ci a manqué un tournant : un match où l’équipe de France jouait la qualification et où chaque minute comptait. Pour Rothen, Rayan Cherki a échoué dans un rôle clé “dans un match important”, perdant ainsi l’occasion de prouver sa valeur dans le collectif tricolore.