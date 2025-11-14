Sous les projecteurs d’un Parc des Princes en fête, un homme a pourtant traversé la soirée dans l’ombre : Rayan Cherki. Alors que l’équipe de France validait brillamment sa qualification pour le Mondial 2026, l’international tricolore a laissé un goût amer à certains observateurs. Parmi eux, Jérôme Rothen, qui n’a pas mâché ses mots à l’endroit de l’ancien lyonnais, ce vendredi.
Equipe de France, Jérôme Rothen dézingue Rayan Cherki
Rayan Cherki a déçu lors de France - Ukraine
Titulaire lors du large succès de l’équipe de France (4-0), Rayan Cherki n’a pas su profiter de l’opportunité offerte pour sa troisième sélection. Positionné en numéro 10, Rayan Cherki a semblé manquer de liant, ralentissant le jeu et peinant à s’intégrer dans les circuits offensifs. Alors que la plupart de ses coéquipiers ont marqué des points, Rayan Cherki est apparu comme l’exception, suscitant de nombreuses interrogations sur sa prestation. Cette rencontre, pourtant idéale pour confirmer son potentiel, a davantage mis en lumière ses difficultés du moment.
Sur RMC, Jérôme Rothen n’a pas tardé à donner son avis, très tranché, sur la performance de Rayan Cherki. L’ancien international français estime que celui-ci a manqué un tournant : un match où l’équipe de France jouait la qualification et où chaque minute comptait. Pour Rothen, Rayan Cherki a échoué dans un rôle clé “dans un match important”, perdant ainsi l’occasion de prouver sa valeur dans le collectif tricolore.
Jérôme Rothen fracasse Rayan Cherki
Jérôme Rothen a d’abord insisté sur la responsabilité qu’impose un poste de meneur de jeu, reprochant à Rayan Cherki un excès d’individualisme. Il rappelle que “tous les ballons doivent passer par toi et c'est toi qui a les clés du camion”, soulignant que l’ancien Lyonnais n’a pas assumé cette mission. L’ancien Parisien a même comparé la discipline de Rayan Cherki à Lyon et à Manchester City, où selon lui, “tous les gestes superflus, il les a mis de côté”, contrairement à sa copie du soir avec l’équipe de France. Une manière de dire que le joueur n’a pas respecté le cadre qui lui était imposé.
Selon Rothen, la différence d’attitude de Rayan Cherki entre ses clubs et l’équipe nationale pose problème. Il affirme : “Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas assez le maillot de l'équipe de France, contrairement à City ou contrairement à Lyon?”. Pour l’ancien Parisien, Rayan Cherki a manqué d’implication, enchaînant “tous ses gestes dégueulasses” et perdant de trop nombreux ballons. Le coup du foulard raté en première période est notamment cité comme symbole d’un comportement inadéquat pour un match d’une telle importance.
Rothen émet des doutes sur l’état d’esprit de Cherki avec les Bleus
Jérôme Rothen ne s’est pas arrêté à la question technique. Pour lui, l’attitude globale de Rayan Cherki pose un problème plus profond. Il dénonce “la réalisation technique abominable” du joueur, mais surtout son comportement, estimant que “l'état d'esprit n’est pas irréprochable”. Remplacé à la 68e minute par Maghnes Akliouche, Rayan Cherki aurait, selon Rothen, clairement failli dans son engagement. Et le consultant d’asséner une phrase qui a marqué les auditeurs : “Il se fout de la gueule du monde, du collectif. Il a joué pour amuser la galerie.”
L’entrée d’Akliouche a renforcé le contraste. Selon Rothen, “d'un seul coup le jeu s'est éclairci, ça a été magnifique, on a mis trois buts en une demi-heure.” À ses yeux, cela souligne la responsabilité directe de Rayan Cherki dans la stagnation du jeu français en première période. La critique est sévère, mais elle s’inscrit dans un contexte où les places pour le Mondial sont extrêmement disputées. Rothen estime même que Rayan Cherki “a grillé un joker”, peut-être de manière définitive.
Rayan Cherki face à un tournant majeur avec l'équipe de France
La France, déjà qualifiée, s’apprête à disputer un dernier match sans enjeu face à l’Azerbaïdjan, dimanche à 18h. Mais pour Rayan Cherki, cette rencontre pourrait devenir décisive. Le jeune joueur de Manchester City doit désormais rebondir et prouver qu’il peut respecter le cadre imposé par le sélectionneur. Ses gestes, son attitude et son implication seront scrutés à la loupe. La performance de Rayan Cherki contre l'Azerbaïdjan pourrait conditionner son avenir dans la liste des Mondialistes.