La défaite concédée par l’Olympique de Marseille face à Nantes lors de la 17e journée de Ligue 1, dimanche (0-2), n’a pas seulement coûté des points. Elle a surtout mis en lumière un malaise plus profond, que Roberto De Zerbi n’a pas cherché à masquer. Dépassé par le visage affiché par son équipe, le technicien italien appelle désormais à une réaction franche de ses joueurs, et en particulier de ses cadres, jugés trop inconstants. Dans un contexte tendu, Roberto De Zerbi assume ses responsabilités, tout en exigeant une prise de conscience collective.
Dépassé, Roberto De Zerbi appelle à l’aide pour l’OM
- Getty Images Sport
Roberto De Zerbi ne reconnait plus son équipe
Dimanche, face aux Canaris, Roberto De Zerbi a surtout pointé un "manque d’énergie" devenu récurrent. Une faiblesse que l’entraîneur de l’OM estime incompatible avec les exigences du club. Depuis son arrivée, Roberto De Zerbi constate une équipe capable de fulgurances, mais aussi de rechutes inquiétantes. Cette alternance permanente entre le bon et le moins bon nourrit son agacement. S’il accepte d’endosser la responsabilité des résultats, Roberto De Zerbi attend désormais que les leaders incarnent davantage la régularité sur le terrain.
- AFP
L’OM lâché par ses cadres
Selon RMC Sport, Roberto De Zerbi n’a pas souhaité accabler Geronimo Rulli, estimant que sa contre-performance face à Nantes relevait d’un accident isolé. En revanche, l’entraîneur marseillais attendait un tout autre rendement de Benjamin Pavard, aligné en défense dans un contexte pourtant délicat. En l’absence de Léo Balerdi, malade, et de Nayef Aguerd, retenu par la CAN, Roberto De Zerbi comptait sur l’expérience du champion du monde 2018. La prestation livrée a été jugée largement insuffisante, confirmant une inconstance préoccupante.
Les choix tactiques opérés par Roberto De Zerbi ont également interrogé. Face à Nantes, Pavard s’est retrouvé positionné très haut, parfois sur la même ligne qu’Aubameyang, et même devant Timothy Weah. Une situation surprenante, tant le défenseur semblait déjà en difficulté dans son rôle principal. Roberto De Zerbi sait que son système demande des ajustements constants, mais il constate aussi que certains joueurs peinent à assimiler ces exigences, au détriment de la solidité collective.
- AFP
De Zerbi attend plus de Balerdi, Hojbjerg agacé
Le retour de Léo Balerdi pour le Trophée des champions face au PSG est scruté de près par Roberto De Zerbi. Le capitaine de l’OM, pressenti titulaire d’après RMC Sport, alterne lui aussi entre prestations solides et passages plus fragiles cette saison. Après la victoire contre Monaco mi-décembre (1-0), Roberto De Zerbi avait publiquement exhorté son défenseur à franchir un cap en matière de régularité et de leadership. L’association envisagée avec Facundo Medina, dont la grinta est saluée par le staff, doit permettre de stabiliser l’arrière-garde.
Dans le vestiaire, Roberto De Zerbi insiste sur le dialogue. Le séjour au Koweït doit servir de cadre à des échanges sincères, afin que chacun puisse "comprendre, avec franchise et honnêteté". L’entraîneur vit difficilement le manque de constance affiché par ses joueurs, qu’il considère comme une valeur non négociable à l’OM. Pierre-Emile Hojbjerg, vice-capitaine, montre d’ailleurs des signes d’agacement face à cet OM imprévisible, même s’il reste pleinement investi aux yeux de Roberto De Zerbi.
- AFP
Aubameyang, symbole d’un OM à bout de souffle
Parmi les leaders, Roberto De Zerbi ne peut ignorer la situation de Pierre-Emerick Aubameyang. Exemplaire dans l’attitude, mais physiquement éprouvé, l’attaquant gabonais a beaucoup donné ces dernières semaines, notamment en l’absence d’Amine Gouiri. Sa titularisation face à Nantes a surpris, alors que l’OM évoquait des soucis physiques. Son match compliqué était presque inévitable, et Roberto De Zerbi avait d’ailleurs prévu de le remplacer à l’heure de jeu, quoi qu’il arrive, révèle le média.
Avec les retours attendus de Gouiri et d’Ahmed Junior Traoré, Roberto De Zerbi espère mieux gérer la rotation offensive et préserver Aubameyang sur la durée. Malgré la fatigue, le Gabonais reste un leader incontesté quand il est en pleine possession de ses moyens. À l’heure où l’OM peine à franchir un palier, Roberto De Zerbi sait que le réveil passera par une mobilisation totale de ses cadres, sous peine de voir la saison basculer durablement dans le doute. À deux jours du Trophée des Champions contre le Paris Saint-Germain, le technicien transalpin sait qu’il aura besoin d’un groupe complètement acquis à sa cause pour remporter son premier trophée avec l’Olympique de Marseille.