Dépassé, Roberto De Zerbi appelle à l’aide pour l’OM

Selon RMC Sport, Roberto De Zerbi n’a pas souhaité accabler Geronimo Rulli, estimant que sa contre-performance face à Nantes relevait d’un accident isolé. En revanche, l’entraîneur marseillais attendait un tout autre rendement de Benjamin Pavard, aligné en défense dans un contexte pourtant délicat. En l’absence de Léo Balerdi, malade, et de Nayef Aguerd, retenu par la CAN, Roberto De Zerbi comptait sur l’expérience du champion du monde 2018. La prestation livrée a été jugée largement insuffisante, confirmant une inconstance préoccupante.

Les choix tactiques opérés par Roberto De Zerbi ont également interrogé. Face à Nantes, Pavard s’est retrouvé positionné très haut, parfois sur la même ligne qu’Aubameyang, et même devant Timothy Weah. Une situation surprenante, tant le défenseur semblait déjà en difficulté dans son rôle principal. Roberto De Zerbi sait que son système demande des ajustements constants, mais il constate aussi que certains joueurs peinent à assimiler ces exigences, au détriment de la solidité collective.