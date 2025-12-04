Depuis plusieurs saisons, Denis Bouanga s’impose comme l’une des références offensives du championnat nord-américain. L’international gabonais enchaîne les buts, les performances et les clins d’œil à l’Olympique de Marseille. De quoi relancer, encore une fois, la rumeur d’un possible retour en Ligue 1, par la grande porte.
Denis Bouanga à l’OM, la nouvelle bombe prête à exploser ?
Bouanga, une réussite totale loin de la Ligue 1
Lorsqu’il quitte Saint-Étienne en 2022 pour rejoindre le Los Angeles FC, certains observent ce départ avec prudence. Trois ans plus tard, le bilan parle de lui-même. Denis Bouanga s’est parfaitement adapté au rythme et aux exigences de la Major League Soccer. En 152 matchs disputés, l’attaquant gabonais a inscrit 101 buts. Un rendement qui le place parmi les joueurs les plus influents du championnat.
À 50 sélections sous le maillot du Gabon, l’ancien Stéphanois affiche une régularité rare. Il accélère, élimine, frappe des deux pieds. Il pèse. Et surtout, il gagne. Aux États-Unis, Bouanga trouve un cadre stable, un public conquis, et un rôle de leader assumé sans détour. Malgré cela, la France demeure dans un coin de sa tête. Et l’OM encore davantage.
Un attachement assumé à l’Olympique de Marseille
Denis Bouanga ne s’en cache plus. Depuis plusieurs saisons, il envoie des signaux clairs vers la Canebière. L’ailier n’a jamais dissimulé son attachement pour le club phocéen, multipliant les déclarations affectueuses et les appels du pied à distance. Même la présence de son compatriote Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille n’a jamais réduit cette envie.
Invité à s’exprimer sur cette hypothèse lors d’un live pour le média Football Club de Marseille, le journaliste Nicolas Filhol s’est montré mesuré, tout en reconnaissant l’intérêt sportif du joueur.
« Bouanga est en MLS, il a toujours affiché son attachement et son envie de jouer à l’Olympique de Marseille. Après, je ne sais pas si l’OM va aller chercher Bouanga. Il pourrait faire une bonne doublure à gauche mais je ne pense pas que Marseille va faire ce move », a-t-il lancé.
L’idée séduit, mais elle ne semble pas prioritaire dans l’esprit de la direction actuelle.
Une attaque déjà très performante à Marseille
Toujours selon Nicolas Filhol, l’OM n’éprouve pas aujourd’hui un besoin urgent de renfort offensif. Malgré plusieurs absences majeures, l’équipe affiche des statistiques remarquables. Le journaliste rappelle l’importance d’éléments toujours absents mais essentiels au collectif.
« On a la meilleure attaque de Ligue 1 alors que deux éléments forts sont absents. Je rappelle que Gouiri est blessé depuis octobre, c’est un homme hyper important de la deuxième partie de saison dernière. Il a donné un deuxième souffle après son arrivée pour finir deuxième. Une bonne recrue offensive, Traoré, n’est pas là non plus, il n’a joué qu’un match. Avec ces deux absents, tu as la meilleure attaque de Ligue 1 grâce à un Greenwood largement au-dessus du lot et un Paixão pas encore au top mais qui fait beaucoup d’effort », ajoute le journaliste.
Avec le retour prochain de Gouiri et Traoré, le secteur offensif pourrait encore franchir un palier sans recrue supplémentaire.
Bouanga, luxe ou vraie opportunité hivernale ?
Dans ce contexte, le nom de Denis Bouanga divise. Son profil plaît. Son expérience rassure. Sa polyvalence offensive coche des cases. Mais son arrivée supposerait un ajustement dans un secteur déjà dense. Pour Marseille, le choix s’annonce stratégique. Recruter sans déstabiliser, renforcer sans déséquilibrer.
Reste aussi la question financière. Le Los Angeles FC n’a aucune obligation de vendre. Et le joueur demeure une pièce maîtresse de son club. Si l’OM doit se positionner, ce sera forcément dans un dossier structuré et maîtrisé.
Pour l’instant, seule une certitude demeure : Bouanga n’a jamais cessé de penser à l’OM. La réciprocité, elle, reste à confirmer.