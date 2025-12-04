Denis Bouanga à l’OM, la nouvelle bombe prête à exploser ?

Lorsqu’il quitte Saint-Étienne en 2022 pour rejoindre le Los Angeles FC, certains observent ce départ avec prudence. Trois ans plus tard, le bilan parle de lui-même. Denis Bouanga s’est parfaitement adapté au rythme et aux exigences de la Major League Soccer. En 152 matchs disputés, l’attaquant gabonais a inscrit 101 buts. Un rendement qui le place parmi les joueurs les plus influents du championnat.

À 50 sélections sous le maillot du Gabon, l’ancien Stéphanois affiche une régularité rare. Il accélère, élimine, frappe des deux pieds. Il pèse. Et surtout, il gagne. Aux États-Unis, Bouanga trouve un cadre stable, un public conquis, et un rôle de leader assumé sans détour. Malgré cela, la France demeure dans un coin de sa tête. Et l’OM encore davantage.