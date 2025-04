Un placement anodin, deux chefs-d'œuvre, et une réaction devenue virale… Mbappé a-t-il offert un but à Declan Rice sans le vouloir ?

Le quart de finale aller de Ligue des Champions entre Arsenal et le Real Madrid (3-0) a été marqué par un événement inattendu : Declan Rice, peu réputé pour ses coups francs, a inscrit deux joyaux sur phase arrêtée. L’un de ces buts, en particulier, doit beaucoup à la position de Kylian Mbappé. Retour sur une soirée où l’improbable s’est mêlé au spectaculaire, et où même les plus grands se sont retrouvés spectateurs de leur propre erreur.