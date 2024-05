De Burnley au Bayern Munich: Vincent Kompany incarne la plus déconcertante des nominations pour l'après Tuchel

Le Belge n'est peut-être pas la bonne personne pour le Bayern, mais ce fiasco en dit plus long sur les Bavarois que sur ses propres compétences.

Le Bayern Munich, lauréat de 33 titres de Bundesliga, six Coupes d'Europe, 20 Coupes d'Allemagne, et de loin le plus grand club de son pays, a engagé le manager de Burnley, une équipe qui vient d'être reléguée de manière convaincante de la Premier League.

L'accord de Vincent Kompany pour devenir le nouvel entraîneur du Bayern est pratiquement conclu, de nombreuses sources ayant affirmé au cours des dernières 24 heures que le Belge prendrait les rênes de l'Allianz Arena avant la saison 2024-25, et sa nomination est totalement surprenante. Ce coach n'a que quatre ans d'expérience en tant qu'entraîneur, dont un en deuxième division anglaise. Il n'a jamais dirigé un match de Ligue des champions et sa seule campagne européenne s'est soldée par une défaite en qualification pour la Ligue Europa conférence..

On ne peut pas reprocher à Kompany d'avoir accepté le poste, même si le saut est énorme. C'est un coach prometteur qui, à 38 ans, a encore la possibilité de devenir un grand entraineur. Donnez-lui quelques saisons dans des clubs de niveau moyen, laissez-le développer et perfectionner ses idées, et il sera peut-être un jour prêt pour un poste aussi important que celui du Bayern. Mais tout cela semble arriver bien trop tôt.

Mais plus globalement, cela témoigne du désordre qui règne au Bayern. Les Bavarois ont brûlé toutes les étapes depuis qu'ils ont décidé de laisser partir Thomas Tuchel à la fin de la saison, en février. Après des mois passés à parcourir l'Europe à la recherche de cibles potentielles, à chasser les grands noms et à échouer encore et encore, ils se retrouvent avec un entraineur qui semble sous-qualifié et non préparé pour un travail de cette ampleur.