Enfin, le Bayern Munich tient le successeur de Thomas Tuchel

En quête effrénée d’un entraîneur pour replacer Thomas Tuchel, le Bayern Munich semble avoir trouvé son homme de la situation.

Il y a quelques semaines, le Bayern Munich a annoncé le départ de Thomas Tuchel pour la fin de saison. Recalé par plusieurs entraîneurs, le Bayern Munich semble être sur le point de trouver son nouvel entraîneur pour la nouvelle saison, qui s’annonce.

Rangnick et plusieurs entraîneurs refusent le Bayern

Pour remplacer Thomas Tuchel, le Bayern Munich a ciblé plusieurs coaches, dont Ralf Rangnick, Xabi Alonso, Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann. Mais aucun d’entre eux n’a donné une suite favorable à la formation bavaroise. Si le club a fait de Rangnick sa priorité, l’ancien coach du RB Leipzig a refusé l’offre pour se concentrer sur la sélection autrichienne.

(C)Getty Images

« Je suis le patron de l'équipe autrichienne de tout mon cœur. J'apprécie vraiment cette tâche et je suis déterminé à continuer avec succès sur la voie que nous avons choisie. Je tiens expressément à souligner qu'il ne s'agit pas d'un rejet du FC Bayern, mais plutôt d'une décision pour mon équipe et nos objectifs communs. Nous nous concentrons entièrement sur les Championnats d'Europe. Nous ferons tout notre possible pour aller le plus loin possible ! », avait-il confié au média de la Fédération autrichienne de football.

L'article continue ci-dessous

Getty

Le Bayern prêt à tout pour Kompany

Recalé par la plupart de ses cibles, le Bayern Munich pourrait désormais pousser un ouf de soulagement. A en croire les informations de la presse allemande, le club bavarois aurait approché Vincent Kompany pour remplacer Thomas Tuchel. Bien que Kompany ait été relégué avec Burnley en deuxième division anglaise, le conseil d'administration du Bayern estime que le technicien belge a un énorme potentiel pour devenir un entraîneur de haut niveau, en faisant confiance à sa vision et à ses idées.

GOAL

Du positif sort des premiers appels passés lundi entre l’ancien coach du RSC Anderlecht et le club bavarois. En effet, le Bayern Munich souhaite boucler le dossier le plus rapidement possible. Thomas Tuchel ne serait donc pas reconduit comme le stipulaient les rumeurs, ces dernières semaines.