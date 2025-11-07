Le Bayern Munich prépare déjà l’avenir. Alors que les discussions s’éternisent autour de la prolongation de Dayot Upamecano, la direction bavaroise a décidé d’anticiper toute mauvaise surprise. Le géant allemand, fidèle à sa tradition d’attirer les talents français, a activé une piste de haut niveau pour renforcer sa défense centrale. Et le profil ciblé, déjà bien connu de la Bundesliga, risque de faire beaucoup parler dans les prochains jours.
Dayot Upamecano out ! Le Bayern fonce sur un autre cadre des Bleus
- Getty Images
Le Bayern prêt à tourner la page Upamecano
Le feuilleton Dayot Upamecano commence à agacer en Bavière. Selon les informations de Bild, les négociations entre le défenseur français et le Bayern Munich piétinent depuis plusieurs mois. Malgré la volonté du club de prolonger son cadre, aucun accord n’a encore été trouvé. Christoph Freund, directeur sportif du Bayern, a d’ailleurs confirmé cette situation délicate : « Notre objectif principal est de prolonger le contrat d’Upa, et ce n’est un secret pour personne. Il n’est pas surprenant que de nombreux clubs s’intéressent à lui. Il est l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Notre but est qu’il reste longtemps avec nous. Il se sent vraiment comme chez lui ici. Nous sommes en discussions, mais il n’y a rien de nouveau à signaler pour le moment. »
Un discours rassurant en apparence, mais qui masque une réalité plus complexe : Upamecano n’a toujours pas donné son accord définitif. Conscients du risque de le voir partir libre, les dirigeants bavarois ont déjà activé un plan B. Et ce plan porte un nom bien connu du football français.
- Getty
Ibrahima Konaté, la nouvelle priorité du Bayern Munich
Parmi les profils étudiés, celui d’Ibrahima Konaté s’est rapidement imposé. Le défenseur de Liverpool, en fin de contrat en juin prochain, coche toutes les cases du profil recherché par le Bayern Munich. D’après Bild et Foot Mercato, le club allemand serait même entré en contact avec son entourage pour évaluer la faisabilité d’un transfert libre.
Ancien joueur du RB Leipzig, Ibrahima Konaté connaît parfaitement la Bundesliga, un atout non négligeable pour faciliter son adaptation. Son passage en Allemagne entre 2017 et 2021 lui a permis de s’imposer parmi les jeunes défenseurs les plus prometteurs d’Europe avant de rejoindre Liverpool. Et mardi soir, le Français a rappelé tout son talent en livrant une prestation de haut vol face au Real Madrid en Ligue des Champions (1-0).
- Getty Images Sport
Ibrahima Konaté, un dossier stratégique pour le Rekordmeister
Le profil d’Ibrahima Konaté plaît énormément à Munich : jeune, expérimenté, international français, et surtout disponible gratuitement. Autant d’arguments qui en font une véritable opportunité de marché. À Liverpool, l’avenir du joueur reste incertain. L’international tricolore dispose d’une offre de prolongation, mais il n’a encore rien signé, préférant « prendre le temps de la réflexion », selon Foot Mercato.
Pour le Bayern, cette situation ouvre une fenêtre de tir idéale. En cas de départ de Dayot Upamecano, Konaté représenterait un remplaçant naturel, capable d’apporter puissance et sérénité dans l’axe. Les dirigeants bavarois veulent éviter de revivre les mêmes complications contractuelles et envisagent déjà la saison prochaine avec clarté.
- Getty Images Sport
Un nouveau contingent français à Munich ?
Si Ibrahima Konaté venait à rejoindre le Bayern Munich, il intégrerait une colonie tricolore déjà bien fournie. Le club compte dans ses rangs plusieurs internationaux français, à l’image de Michael Olise, Sacha Boey ou encore Dayot Upamecano lui-même. L’idée de renforcer ce lien franco-bavarois séduit particulièrement la direction sportive du club, convaincue que la réussite récente des joueurs français en Bundesliga n’est pas un hasard.
Cette dynamique pourrait également séduire Konaté, qui retrouverait un championnat et un environnement qu’il connaît parfaitement. D’autant que la perspective d’un rôle majeur dans l’un des plus grands clubs d’Europe reste très attirante pour le défenseur de 26 ans.
- AFP
Un futur encore incertain pour Upamecano et Konaté
En attendant, rien n’est encore acté. Le Bayern Munich souhaite toujours conserver Dayot Upamecano, mais les positions semblent figées. En parallèle, le dossier Ibrahima Konaté continue d’avancer dans l’ombre. L’idée d’un retour du Français en Bundesliga prend de plus en plus d’ampleur, renforcée par ses dernières performances convaincantes sous le maillot de Liverpool.
À Munich, la direction reste prudente, mais déterminée à sécuriser ses arrières. Une chose est sûre : si Upamecano venait à quitter la Bavière, le Bayern ne mettrait pas longtemps à réagir. Et cette réaction pourrait bien s’appeler Ibrahima Konaté.