Dayot Upamecano out ! Le Bayern fonce sur un autre cadre des Bleus

Le feuilleton Dayot Upamecano commence à agacer en Bavière. Selon les informations de Bild, les négociations entre le défenseur français et le Bayern Munich piétinent depuis plusieurs mois. Malgré la volonté du club de prolonger son cadre, aucun accord n’a encore été trouvé. Christoph Freund, directeur sportif du Bayern, a d’ailleurs confirmé cette situation délicate : « Notre objectif principal est de prolonger le contrat d’Upa, et ce n’est un secret pour personne. Il n’est pas surprenant que de nombreux clubs s’intéressent à lui. Il est l’un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Notre but est qu’il reste longtemps avec nous. Il se sent vraiment comme chez lui ici. Nous sommes en discussions, mais il n’y a rien de nouveau à signaler pour le moment. »

Un discours rassurant en apparence, mais qui masque une réalité plus complexe : Upamecano n’a toujours pas donné son accord définitif. Conscients du risque de le voir partir libre, les dirigeants bavarois ont déjà activé un plan B. Et ce plan porte un nom bien connu du football français.