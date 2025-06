Quand la légende parle, tout le monde écoute. CR7 s'est exprimé sur Lamine Yamal, la pépite espagnole. Et ses mots sont forts et directs.

L’un a presque tout gagné, l’autre n’a encore rien prouvé sur le très long terme. Pourtant, entre Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal, un respect immense vient de se sceller. Dimanche soir, après une finale de Ligue des Nations à haute intensité entre le Portugal et l’Espagne, terminée aux tirs au but, l’attaquant d’Al-Nassr a tenu à adresser quelques mots bien sentis à la nouvelle pépite du Barça. Des mots de soutien, de sagesse et d'expérience.