Crise à l'OM, un ex-coach marseillais s'en prend à Frank McCourt

Marseille vs Toulouse

Un ancien entraineur marseillais a accusé Frank McCourt, dimanche, d’être le responsable des tensions qui règnent l’OM ces dernières semaines.

La situation devient de plus en plus explosive à l’Olympique de Marseille. Battus lourdement sur la pelouse de Reims (3-1) après la trêve internationale, les Phocéens ont enchaîné une troisième défaite consécutive. Une spirale négative qui alimente les doutes autour de la gestion du club. Alors que le sprint final de Ligue 1 approche, les tensions internes se multiplient et des voix s’élèvent pour désigner les responsables. L’une d’entre elles, familière du club, n’a pas mâché ses mots à l’endroit de Frank McCourt, ce dimanche.