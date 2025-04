Marseille - Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un OM sous pression reçoit Toulouse ce dimanche soir en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Les dernières infos essentielles sont ici.

En pleine tourmente sportive, l’Olympique de Marseille s'apprête à disputer un match capital contre le Toulouse FC ce dimanche 6 avril. Englués dans une spirale négative en Ligue 1, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont plus droit à l’erreur s’ils souhaitent conserver leur place sur le podium. Le Stade Vélodrome sera le théâtre d’un duel tendu entre deux formations à la recherche de rebond.

Un OM en perte de vitesse, TFC aussi en quête de rachat

Les statistiques récentes sont préoccupantes pour le club phocéen : quatre défaites sur les cinq derniers matchs de championnat, dont trois consécutives face à Lens (0-1), le PSG (3-1) et Reims (3-1). Malgré cela, les Marseillais sont toujours troisièmes, mais la menace de leurs poursuivants est bien réelle. Une réaction est donc attendue de l’OM (3e, 49 points) ce dimanche.

En face, le Toulouse FC n’est pas non plus au sommet de sa forme. Onzièmes de Ligue 1 avec 34 points, les Violets ont chuté lourdement à domicile contre Brest (2-4) lors de la récente journée. Mais face à un OM fébrile, ils espèrent renverser la tendance et briser une série noire qui dure depuis 2016, date de leur dernière victoire contre Marseille.

Horaire et lieu du match

Marseille - Toulouse

28e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 20h45, heure française

Les compos probables du match Marseille - Toulouse

Marseille : Rulli - Murillo, Hojbjerg, Cornelius - Luis Henrique, Bennacer, Rongier, Merlin - Greenwood, Rabiot - Gouiri

Toulouse : Restes - Sidibé, Cresswell, McKenzie - Dönnum, Casseres, Sierro, Suazo - Babicka, King, Gboho

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille - Toulouse ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Toulouse FC sera à suivre ce dimanche 06 avril 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.