Légende du Bayern Munich, Franck Ribéry voit un autre club soulever le Mondial des clubs, cet été.

Sur le papier, tout semblait indiquer une fidélité sans faille. Et pourtant, à quelques jours d’un choc inattendu, l’un des symboles du Bayern Munich fait un pas de côté. Un choix assumé, teinté de passion et de nostalgie, qui pourrait surprendre plus d’un observateur. Dans les coulisses du Mondial des clubs, un nom résonne désormais avec une saveur particulière pour Franck Ribéry. Et non, ce n’est pas celui du géant bavarois.