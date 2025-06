Bayern Munich - Auckland City : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Choc des mondes ! Le géant Bayern Munich affronte les amateurs d'Auckland, qui ont dû poser des congés sans solde pour disputer leur rêve mondial.

D'un côté, une constellation de stars mondiales et une machine à gagner. De l'autre, des représentants de commerce, des étudiants et des enseignants qui ont dû poser des congés sans solde pour vivre leur rêve. Ce dimanche à Cincinnati, la nouvelle Coupe du Monde des Clubs offre l'une de ces affiches improbables et magnifiques que seul le football peut écrire : le géant du Bayern Munich face aux amateurs néo-zélandais d'Auckland City.

Auckland City, un congé sans solde pour toucher les étoiles

L'histoire d'Auckland City est celle d'une passion qui défie la logique économique du sport moderne. Habitués à jouer devant quelques centaines de personnes dans leur "club familial", ces joueurs semi-professionnels jonglent entre leur travail quotidien et les entraînements du soir. Pour disputer ce Mondial, beaucoup, comme l'attaquant Angus Kilkolly, par ailleurs directeur des ventes, ont sacrifié leurs vacances et accepté de ne pas être payés. « Être sur le même terrain qu'eux, c'est quand même un peu fou », confie-t-il. Leur "salaire" ? Une simple indemnité hebdomadaire d'environ 80 euros. Leur ambition ? « Quitter le terrain sans aucun regret ».

Le Bayern, un géant face au football romantique

Pour le Bayern Munich de Vincent Kompany, champion d'Allemagne et double vainqueur de l'épreuve, ce match est une curiosité. Face à un adversaire dont la valeur marchande totale est inférieure au salaire hebdomadaire de la plupart de ses stars, l'enjeu sportif est quasi inexistant. Le défi pour les Bavarois, au-delà de la victoire attendue, sera de faire preuve de respect et de professionnalisme. Pour Harry Kane, ce sera l'occasion d'affronter son homologue au poste d'avant-centre, Angus Kilkolly, qui plaisante : « Je pense qu'il gagne plus en une semaine que ce que je gagne en un an ».

Plus qu'un match, une célébration du football

Le résultat de cette rencontre est, en toute honnêteté, anecdotique. L'essentiel est ailleurs. Dans ce choc des mondes, entre le football-business et la passion pure, se joue une véritable célébration du jeu. Pour les joueurs d'Auckland, l'objectif est de vivre une expérience inoubliable et, peut-être pour Angus Kilkolly, de repartir avec le maillot de Harry Kane, symbole d'un rêve devenu, l'espace de 90 minutes, une réalité tangible. Une histoire qui rappelle pourquoi ce sport reste si universel.

Horaire et lieu du match

🏟️ Match 📅 Date 🕕 Heure 📍 Lieu Bayern Munich vs Auckland City Dimanche 15 juin 2025 18h00 (heure française) TQL Stadium, Cincinnati

Les compos probables du match Bayern Munich - Auckland City

Bayern Munich : Neuer; Laimer, Tah, Dier, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Gnabry, Muller, Sane; Kane.

Auckland : Tracey; Bell, Boxall, Mitchell, Lobo; Garriga, Den Heijer, Ilich; Manickun, Bevan, Lee.

