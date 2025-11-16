Équipe de France : Deschamps ne traversera pas l'Atlantique

La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Didier Deschamps ne se rendra pas aux États-Unis. Le sélectionneur de l'équipe de France vient de l'annoncer ce dimanche au micro de Téléfoot, quelques heures avant la victoire tranquille des Bleus contre l'Azerbaïdjan (3-1). Une décision qui interroge. Après avoir décroché la qualification pour le Mondial 2026 avec cinq victoires en six matchs, voilà que le technicien français renonce à traverser l'Atlantique. Les raisons de ce choix surprenant intriguent. Deschamps, qui dispute pourtant sa dernière compétition internationale à la tête des Bleus, semble avoir tranché. Mais pourquoi ce refus ? Pourquoi bouder le pays de l'oncle Sam à quelques mois d'un rendez-vous mondial ?

Deschamps renonce aux États-Unis, les raisons dévoilées

La vérité est plus simple. Deschamps ne boycotte pas la Coupe du Monde. Il renonce simplement à se rendre au tirage au sort prévu le 5 décembre prochain à Washington. Le sélectionneur français a décidé d'envoyer une délégation de son staff pour assister à la cérémonie, mais ne juge pas nécessaire de faire le déplacement lui-même. "Je n'irai pas au tirage au sort, mais une délégation sera sur place", a-t-il confié à Téléfoot. Une économie de voyage qui en dit long sur sa vision pragmatique de l'événement. Pour Deschamps, inutile de traverser l'océan pour une simple cérémonie protocolaire. Les adversaires des Bleus seront connus de toute façon.

Deschamps se rendra en revanche bel et bien aux États-Unis l'été prochain. Le natif de Bayonne guidera les Bleus lors de cette Coupe du Monde disputée sur le continent nord-américain, entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ce qu'il n'a pas réussi à accomplir en tant que joueur, il va l'accomplir en tant que sélectionneur : disputer un Mondial sur le sol américain. Un rendez-vous historique qui marquera la fin de son contrat avec la Fédération française de football. Cette Coupe du Monde 2026 sera sa dernière danse. Et il ne compte pas la manquer.

Getty Images

L'été prochain, rendez-vous en Amérique

Avant de penser à l'Amérique, plusieurs étapes attendent les champions du monde 2018. En mars prochain, lors de la trêve internationale, les Bleus effectueront une mini-tournée sur le continent hôte. Selon RMC et L'Équipe, ils affronteront le Brésil, ainsi que les États-Unis ou la Croatie. Puis juste avant le début du Mondial, entre le 1er et le 9 juin, deux derniers matchs de préparation seront disputés sur le sol américain. Les adversaires ne sont pas encore connus. Deschamps a également dévoilé la date de sa liste pour la compétition : "Je donnerai ma liste au milieu du mois de mai"

Le 5 décembre, pendant que Deschamps restera en France, une délégation tricolore assistera au tirage au sort à Washington. Les Bleus découvriront alors leurs trois adversaires de poule. Mais le sélectionneur a fait un choix pragmatique : économiser ses forces pour l'essentiel. Pas de déplacement inutile en décembre. Juste une concentration maximale pour guider l'équipe de France vers un troisième sacre mondial. Rendez-vous en juin prochain, sur le sol américain, pour la dernière mission de Didier Deschamps.