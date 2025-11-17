Coupe du monde 2026 : Deschamps dévoile ses préférences pour le tirage au sort

À peine la phase de qualification terminée, Didier Deschamps se projette avec une précision étonnante vers la Coupe du monde 2026. La victoire en Azerbaïdjan a offert aux Bleus une fin paisible dans ce parcours, mais surtout l’occasion pour le sélectionneur d’anticiper un Mondial qui s’étirera sur trois pays et des milliers de kilomètres. Le tirage au sort du 5 décembre à Washington, véritable point de départ stratégique pour la suite, occupe déjà les esprits du staff tricolore. Deschamps ne dévoile pas tout, bien sûr, mais quelques indices glissent entre ses phrases.
Les Bleus déjà tournés vers l’Amérique du Nord
La qualification désormais acquise, l’équipe de France avance vers le Mondial 2026 avec un mélange de sérénité et de préparation minutieuse. La victoire décrochée en Azerbaïdjan (1-3) a conforté l’idée que ce groupe arrive sur la compétition avec stabilité et ambition. L'encadrement, lui, travaille déjà sur des questions logistiques cruciales : distances, climat, récupération, déplacements répétés… tout ce qui, lors d’une compétition aussi vaste, peut faire basculer un tournoi.
S’il ne se rendra pas à Washington pour le tirage au sort, Didier Deschamps, fidèle à ses habitudes, a rapidement évoqué le sujet d’un ton détendu mais parfaitement conscient de l’enjeu. « Je commence à avoir l'habitude, ça reste un tirage au sort », a-t-il glissé avec un sourire. Derrière cette légèreté apparente, un véritable casse-tête logistique émerge : l’édition 2026 ne ressemble à aucune autre, avec ses stades répartis sur tout un continent.
Un tirage au sort stratégique : deux groupes attirent l’attention
Le sélectionneur l’a reconnu sans détour : certains groupes offrent des avantages non négligeables. Il l’a expliqué avec précision : « Quand on regarde les groupes, certains peuvent être plus intéressants de part la proximité entre les matchs et les températures un peu plus clémentes ».
Il ne cite pas les groupes concernés, mais les options les plus plausibles pointent vers deux scénarios. Le premier mène au groupe C, qui permettrait de jouer deux fois à Boston avant un dernier rendez-vous à Miami. Le second se dessine autour du groupe L, avec deux matchs à Toronto et un troisième à New York. Ces villes bénéficient de températures plus douces que celles promises au Mexique ou sur la côte Ouest. Deschamps enchaîne d’ailleurs : « Il y a deux groupes qui paraissent mieux pour différentes raisons, sans connaître les adversaires mais de part les distances plus courtes et la possibilité d'avoir des températures un peu plus clémentes ».
Pour une équipe habituée aux compétitions serrées, limiter les vols, les heures de récupération perdues et les conditions climatiques extrêmes représente un avantage non négligeable.
Le staff tricolore déjà en mouvement
Dès la semaine prochaine, plusieurs membres du staff partiront en mission de reconnaissance. Le sélectionneur l’a confirmé : « Une partie de mon staff ira déjà en repérages la semaine prochaine ». Objectif : repérer un camp de base adapté, identifier un environnement favorable, anticiper les distances précises après le tirage.
Le programme s’annonce dense. Contrairement à Deschamps lui-même, Guy Stéphan et Philippe Diallo se rendront à Washington le 5 décembre pour le tirage au sort. En mars, les Bleus retourneront en Amérique du Nord pour une rencontre amicale face au Brésil, puis un second test face aux États-Unis ou à la Croatie. Deux matchs pour ajuster les derniers détails avant de plonger dans l’aventure.
La route vers la liste des 26
Le sélectionneur a également clarifié la date clé du printemps prochain. « Le 17 mai ce sera la fin des Championnats de France et d'Allemagne, la liste ce sera plutôt mi-mai que fin mai », a-t-il précisé. Une fenêtre courte, presque sans marge, pour trancher entre les candidats au voyage.
Cette période déterminera aussi les choix définitifs concernant le camp de base, puisque le tirage au sort aura dessiné le tableau complet des adversaires, villes et déplacements.