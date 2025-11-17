Coupe du monde 2026 : Deschamps dévoile ses préférences pour le tirage au sort

Le sélectionneur l’a reconnu sans détour : certains groupes offrent des avantages non négligeables. Il l’a expliqué avec précision : « Quand on regarde les groupes, certains peuvent être plus intéressants de part la proximité entre les matchs et les températures un peu plus clémentes ».

Il ne cite pas les groupes concernés, mais les options les plus plausibles pointent vers deux scénarios. Le premier mène au groupe C, qui permettrait de jouer deux fois à Boston avant un dernier rendez-vous à Miami. Le second se dessine autour du groupe L, avec deux matchs à Toronto et un troisième à New York. Ces villes bénéficient de températures plus douces que celles promises au Mexique ou sur la côte Ouest. Deschamps enchaîne d’ailleurs : « Il y a deux groupes qui paraissent mieux pour différentes raisons, sans connaître les adversaires mais de part les distances plus courtes et la possibilité d'avoir des températures un peu plus clémentes ».

Pour une équipe habituée aux compétitions serrées, limiter les vols, les heures de récupération perdues et les conditions climatiques extrêmes représente un avantage non négligeable.