La RDC fait tomber un autre cador et se rapproche du Mondial

L'air de Rabat était chargé d'électricité. Sur la pelouse, deux nations, deux histoires, mais un seul rêve : arracher le dernier billet africain pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. D'un côté, le Nigeria, un géant continental blessé, avide de retrouver son rang. De l'autre, la République Démocratique du Congo, en quête d'un passé glorieux, à une marche d'un exploit retentissant. La tension était palpable, la dramaturgie inévitable. Après avoir écarté respectivement le Gabon et le Cameroun, il ne pouvait en rester qu'un.

Mbemba envoie les Léopards au paradis

Au bout d'une nuit irrespirable et de 120 minutes d'un combat acharné, ce sont les Léopards de la RD Congo qui ont exulté. La décision s'est faite lors d'une séance de tirs au but où les deux gardiens ont été monumentaux. Mais c'est celui de la RDC qui a eu le dernier mot, ne s'inclinant que trois fois sur six tentatives adverses. Le symbole est venu du capitaine, Chancel Mbemba. Sous un déluge, le défenseur de Lille n'a pas tremblé et a transformé le tir décisif (4-3), libérant tout un peuple et envoyant sa nation à l'ultime étape avant l'Amérique.

Ce succès, les hommes de Sébastien Desabre ne l'ont pas volé. Loin de là. Cueillis à froid par un but de Frank Onyeka dès la troisième minute, les Congolais n'ont jamais paniqué. Ils ont égalisé à la demi-heure de jeu par Meschack Elia avant de prendre progressivement le contrôle du match. Avec 8 tirs cadrés contre seulement 2 pour les Nigérians et une meilleure maîtrise technique, la qualification est tout sauf un hold-up. Elle est la récompense d'une équipe qui y a cru jusqu'au bout.

Un géant à terre, un rêve qui renaît

Pour les Super Eagles, la désillusion est immense et historique. C'est la deuxième fois consécutive que ce grand pays de football manquera la Coupe du Monde. Après le Cameroun, c'est un autre cador du continent qui baisse pavillon. À l'inverse, la RDC peut se remettre à rêver. Une qualification pour le Mondial serait une première depuis 1974, à l'époque où la nation s'appelait encore le Zaïre. Un retour au premier plan attendu depuis un demi-siècle.

Le plus dur reste peut-être à faire. Les barrages intercontinentaux du mois de mars seront un obstacle redoutable. Mais cette équipe a prouvé qu'elle avait des ressources mentales exceptionnelles. Après avoir fini juste derrière le Sénégal en groupe, puis sorti le Cameroun et le Nigeria, la RDC a montré qu'elle avait le caractère pour les grands rendez-vous. Les Léopards ont prouvé qu'ils avaient les griffes et le cœur pour croire en leur étoile jusqu'au bout.