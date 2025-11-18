Tirage au sort des barrages : Le détail complet des quatre chapeaux

Le mécanisme du tirage au sort, prévu ce jeudi à 13h00, opposera les équipes du Chapeau 1 à celles du Chapeau 4. Pour les Italiens, la lecture de ce quatrième pot a de quoi raviver des traumatismes récents. On y retrouve la Suède et la Macédoine du Nord, deux nations responsables des dernières non-qualifications de l'Italie pour la Coupe du Monde. La Roumanie et l'Irlande du Nord complètent ce groupe d'adversaires potentiels. Gennaro Gattuso et ses hommes savent qu'il n'y aura aucun tirage facile, surtout avec la pression historique qui pèse sur leurs épaules.