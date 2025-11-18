Le verdict est tombé ce mardi soir, clôturant une phase de qualification intense pour la zone Europe. Si douze nations ont déjà validé leur billet, seize autres doivent désormais passer par l'épreuve anxiogène des barrages. Au centre de toutes les attentions, l'Italie, seule ancienne championne du monde présente à ce stade, figure logiquement dans le Chapeau 1. La Squadra Azzurra se retrouve en compagnie du Danemark, de la Turquie et de l'Ukraine. Ces têtes de série bénéficieront, sur le papier, d'un statut protégé lors des demi-finales, mais la composition des autres pots suggère que ce statut pourrait être tout relatif.
Tirage au sort des barrages : Le détail complet des quatre chapeaux
- Getty Images Sport
Des fantômes du passé pour l'Italie
Le mécanisme du tirage au sort, prévu ce jeudi à 13h00, opposera les équipes du Chapeau 1 à celles du Chapeau 4. Pour les Italiens, la lecture de ce quatrième pot a de quoi raviver des traumatismes récents. On y retrouve la Suède et la Macédoine du Nord, deux nations responsables des dernières non-qualifications de l'Italie pour la Coupe du Monde. La Roumanie et l'Irlande du Nord complètent ce groupe d'adversaires potentiels. Gennaro Gattuso et ses hommes savent qu'il n'y aura aucun tirage facile, surtout avec la pression historique qui pèse sur leurs épaules.
- Getty Images Sport
Une densité homogène
L'autre partie du tableau verra s'affronter le Chapeau 2 et le Chapeau 3, offrant des confrontations particulièrement indécises. La Pologne de Robert Lewandowski, le Pays de Galles, la République Tchèque et la Slovaquie devront se défaire d'adversaires accrocheurs comme la République d'Irlande, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine ou le Kosovo. Le niveau semble ici très équilibré, promettant des duels physiques où la hiérarchie au classement FIFA aura sans doute moins d'importance que la forme du moment en mars prochain.
- Getty Images Sport
Seize candidats pour quatre places
L'arithmétique de ces barrages est impitoyable. Sur les seize équipes engagées, seules quatre obtiendront le précieux sésame après deux tours à élimination directe (demi-finale puis finale). Le tirage de jeudi sera déterminant non seulement pour les affiches, mais aussi pour désigner les hôtes des finales, un avantage souvent décisif dans ce format couperet. Il ne s'agit plus de gérer un championnat, mais de survivre à deux matchs de coupe où la moindre erreur se paiera par une élimination directe.
- Getty Images Sport
Les Bleus ont évité l'épreuve du mars
Pendant que ces seize nations préparent leur stratégie de survie, douze sélections peuvent déjà planifier leur été 2026. Les grandes puissances comme la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne ou encore le Portugal ont évité ce piège en terminant en tête de leurs groupes respectifs. Pour elles, la pression est retombée ce mardi. Pour l'Italie et les quinze autres barragistes, en revanche, le véritable combat ne fait que commencer et l'attente jusqu'au mois de mars s'annonce interminable.