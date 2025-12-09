La Coupe du monde 2026 ne ressemblera pas totalement aux éditions précédentes. Alors que ce Mondial à 48 équipes promet déjà une organisation hors norme entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, la FIFA ajoute une nouveauté qui interroge. Des arrêts hydratation auront lieu systématiquement, quelles que soient la météo ou l’intensité du match. Une mesure qui, sur le papier, vise la protection des joueurs, mais qui, dans les coulisses, fait naître de nombreuses interrogations sur les intentions réelles. Certains y voient un tournant dans la manière de découper les rencontres. Et d’autres craignent tout simplement l’arrivée d’un format calqué sur les sports nord-américains.
Coupe du monde 2026 : la FIFA innove (encore), plusieurs pauses instaurées !
Deux pauses hydratation obligatoires à chaque match : une première mondiale
Pour la première fois dans l’histoire du football, la FIFA instaure des pauses rafraîchissement automatiques dans chaque rencontre. Qu’il fasse 12°C sous un toit fermé ou 35°C en plein soleil, le même protocole s’appliquera.
La décision a été détaillée aux sélections lors d’un rendez-vous organisé à Washington. Manolo Zubiria, directeur de la compétition pour la Coupe du monde 2026, a précisé :
« Des pauses d’hydratation de trois minutes seront mises en place à chaque match, et ce indépendamment de l’endroit où se déroule la rencontre, de la température ou de la présence d’un toit. Le début et la fin des pauses seront signalés par un coup de sifflet de l’arbitre lors de chacune des deux mi-temps ».
Ces arrêts interviendront à mi-parcours de chaque période, sauf dans un cas précis. Si un joueur reste longtemps au sol autour de la 20e minute, une pause anticipée pourra être déclenchée. Zubiria l’a indiqué, selon le Daily Mail, pour expliquer ce scénario particulier.
Autre information confirmée par l’instance : il y aura trois cérémonies d’ouverture, détail déjà dévoilé par RMC Sport. Une configuration inédite pour accompagner un Mondial disputé dans trois pays.
Le précédent de la Coupe du monde des clubs pèse dans la balance
Cette règle ne sort pas de nulle part. L’été dernier, aux États-Unis, la chaleur avait pesé lourd pendant la Coupe du monde des clubs. Les entraîneurs avaient réclamé des arrêts hydratation pour soulager leurs équipes.
Luis Enrique, sur le banc du PSG, n’avait pas caché sa difficulté. « On ne peut pas jouer 90 minutes à haut niveau. C’était très difficile de faire les efforts avec cette chaleur », rappelait-il.
Même son de cloche du côté de Niko Kovac, le coach du Borussia Dortmund, qui évoquait un problème encore plus large : « Les joueurs ne devraient pas avoir à travailler en plein soleil, alors qu'il fait si chaud qu'ils ne devraient même pas sortir de chez eux. Dans ces conditions, ils ont dû donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous verrons comment cela sera géré l'année prochaine, lors de la Coupe du monde. Il faut vraiment penser aux joueurs ».
Ces deux prises de parole donnent du poids à la décision de la FIFA. Mais elles n’expliquent pas tout.
L’ombre des publicités : la grande crainte du monde du football
Car derrière cette mesure sanitaire officielle, une question secoue déjà les instances et les supporters : ces pauses pourraient-elles devenir des espaces publicitaires ?
Les arrêts durent trois minutes, un format idéal pour diffuser de courtes pages de pub, surtout dans les pays où ce modèle de diffusion est courant. Le risque d’un découpage façon « quatre quarts-temps », inspiré des ligues américaines, semble réel pour certains observateurs.
Pour l’instant, la FIFA ne mentionne aucun partenariat commercial autour de ces arrêts. Mais la simple idée qu’il y aura des pauses fixes, identiques d’un match à l’autre, ouvre une porte que beaucoup redoutent.
Le Mondial 2026 prépare-t-il une révolution du format ?
Ce changement pourrait marquer une nouvelle étape dans l’évolution du football moderne. Les trois pays hôtes, habitués à des retransmissions très segmentées dans leurs sports nationaux, offrent un terrain propice à ce type de transformation.
Rien n’est officiel pour l’instant, mais l’arrivée de ces arrêts systématiques laisse un parfum de nouveauté qui ne plaît pas à tout le monde. Les supporters, eux, se demandent déjà comment ce rituel influencera le rythme, la tension et le spectacle d’un match de Coupe du monde.