Coupe du monde 2026 : la FIFA innove (encore), plusieurs pauses instaurées !

Pour la première fois dans l’histoire du football, la FIFA instaure des pauses rafraîchissement automatiques dans chaque rencontre. Qu’il fasse 12°C sous un toit fermé ou 35°C en plein soleil, le même protocole s’appliquera.

La décision a été détaillée aux sélections lors d’un rendez-vous organisé à Washington. Manolo Zubiria, directeur de la compétition pour la Coupe du monde 2026, a précisé :

« Des pauses d’hydratation de trois minutes seront mises en place à chaque match, et ce indépendamment de l’endroit où se déroule la rencontre, de la température ou de la présence d’un toit. Le début et la fin des pauses seront signalés par un coup de sifflet de l’arbitre lors de chacune des deux mi-temps ».

Ces arrêts interviendront à mi-parcours de chaque période, sauf dans un cas précis. Si un joueur reste longtemps au sol autour de la 20e minute, une pause anticipée pourra être déclenchée. Zubiria l’a indiqué, selon le Daily Mail, pour expliquer ce scénario particulier.

Autre information confirmée par l’instance : il y aura trois cérémonies d’ouverture, détail déjà dévoilé par RMC Sport. Une configuration inédite pour accompagner un Mondial disputé dans trois pays.