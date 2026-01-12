Le Paris Saint-Germain affronte le Paris FC, ce lundi, à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France. Un match non moins déterminant pour les Parisiens qui comptent bien conserver à nouveau leur titre dans le tournoi, cette saison. Pour ce nouveau derby face au PFC, Luis Enrique a décidé de faire plusieurs changements dans sa compo ce soir.
Compos PSG - PFC : Luis Enrique change tout
- AFP
Le PSG veut poursuivre sur sa lancée
Quatre jours après avoir remporté le Trophée des Champions contre l’OM, le PSG retrouve déjà le terrain ce lundi. Une semaine après le premier derby parisien de la saison en Ligue 1 (2-1), le Paris Saint-Germain retrouve le Paris FC en Coupe de France. Si le PFC peut en profiter pour prendre sa revanche assez rapidement, le champion en titre compte assumer sa suprématie dans la capitale française. Ce qui n’empêche pas, pour autant, Luis Enrique de faire largement tourner face aux hommes de Stéphane Gilli, ce soir.
- AFP
Luis Enrique innove en défense
Titulaire dans les buts lors des 32es de finale contre Vendée Fontenay, Renato Marin devrait laisser sa place à Lucas Chevalier, héros contre l’OM, jeudi. Face à l’international français, Luis Enrique devrait modifier la charnière centrale avec les titularisations d’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo. Sur les côtés par contre, le technicien espagnol devrait reconduire Warren Zaire-Emery à droite et Nuno Mendes à gauche.
- AFP
Une attaque remodelée face au PFC
Dans l’entrejeu, Senny Mayulu devrait retrouver son poste de prédilection aux côtés de Vitinha et Joao Neves. En attaque, Luis Enrique devrait récompenser Gonçalo Ramos de sa très bonne entrée face à l’OM en le faisant débuter. Ce qui pousserait Ousmane Dembélé sur le banc, alors que les deux ailes devraient être animées par Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.
La compo attendue du PSG contre le PFC
Chevalier - Zaire-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Mendes - Neves, Vitinha, Mayulu - Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.