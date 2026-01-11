PSG - Paris FC : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est une curiosité du calendrier qui offre à la capitale une double dose de frissons en l'espace d'une semaine. Ce lundi soir (21h10) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain et le Paris FC se retrouvent pour un 16e de finale de Coupe de France aux allures de revanche immédiate. Neuf jours seulement après la victoire étriquée des champions de France en Ligue 1 (2-1), le contexte a changé. Le PSG, fraîchement auréolé d'un nouveau Trophée des Champions glané au Koweït face à l'OM, arrive avec la confiance d'une machine invincible dans cette compétition (13 victoires consécutives). Luis Enrique, qui considère chaque match de Coupe "comme une finale", ne compte pas faire de cadeau à son voisin. Cependant, l'avant-match est pollué par une colère froide du technicien espagnol : fatigué de la gestion asymétrique des interruptions de match pour chants discriminatoires, il a fustigé un traitement qu'il juge injuste envers son club, ajoutant une couche de tension extrasportive à ce duel.

Pronostic PSG - Paris FC : Derby francilien en Coupe de France

La force tranquille parisienne face aux absences

Sur le terrain, le PSG devra composer sans Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, partis à la CAN, ni Lucas Hernandez malade. Mais l'effectif parisien a de la ressource, notamment mentale. L'équipe a développé une capacité redoutable à ne jamais mourir, symbolisée par les buts en "money time" de Gonçalo Ramos, véritable tueur des surfaces en fin de match (6 buts dans le temps additionnel cette saison). Face à un adversaire qu'ils ont dominé dans le jeu il y a peu, les coéquipiers de Marquinhos voudront plier l'affaire rapidement pour éviter le piège d'un scénario à rallonge, tout en préservant leur invincibilité à domicile dans cette épreuve qui dure depuis 2022.

Getty Images

Le Paris FC : entre maintien, nostalgie et ambition

En face, le Paris FC est à la croisée des chemins. Englué dans la lutte pour le maintien en Ligue 1 (seulement 4 points d'avance sur la zone rouge), le club de la famille Arnault voit cette Coupe comme une bouffée d'oxygène ou un risque de fatigue inutile. Stéphane Gilli, pragmatique, espère "jouer un mauvais tour" à l'ogre parisien pour emmagasiner de la confiance avant des échéances cruciales. Pour réaliser l'exploit, le PFC pourra compter sur l'expérience émotionnelle de Kevin Trapp. L'ancien gardien du PSG revient dans un stade qu'il connaît par cœur, pour des retrouvailles chargées de nostalgie. De plus, la curiosité viendra de la potentielle première apparition de Luka Koleosho, la recrue hivernale arrivée de Burnley, dont la vitesse pourrait être l'arme fatale en contre face à la possession adverse.

David contre Goliath, Acte II

Ce derby est donc bien plus qu'un simple tour de coupe. C'est l'opposition de deux mondes : le géant européen, recordman de l'épreuve (16 titres), face au promu ambitieux qui rêve de marquer l'histoire avec une première victoire de prestige contre son grand frère. Si la logique sportive penche écrasantement vers le PSG, la "magie de la Coupe" et la connaissance récente de l'adversaire offrent au PFC un mince espoir. Une qualification serait historique pour le deuxième club de Paris, tandis qu'une élimination ne serait que la logique respectée. Dans la froideur de janvier, le Parc des Princes s'apprête à vibrer pour savoir qui règnera sur la ville.

Sur quelle chaine suivre le match Paris Saint-Germain - Paris FC

La rencontre entre le Paris SG et le Paris FC a sera à suivre ce lundi 12 janvier 2026 à partir de 21h10 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Paris Saint-Germain - Paris FC

Le match entre le Paris SG et le Paris FC se tient ce lundi 12 janvier à partir de 21h10, heure française, au Parc des Princes de Paris.

Infos des équipes et effectifs

Paris Saint-Germain vs Paris FC Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur Luis Enrique Équipe probable Remplaçants Entraineur S. Gilli

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe du PSG

Le Paris Saint-Germain aborde son 16e de finale de Coupe de France contre le Paris FC avec un groupe amoindri. Lucas Hernandez, malade, a été laissé au repos et reste incertain pour la rencontre de lundi. À l’infirmerie, Matveï Safonov (main), Lee Kang-in (cuisse) et Quentin Ndjantou (ischio-jambiers) poursuivent un travail adapté et ne devraient pas être disponibles.

Le PSG doit également composer avec les absences d’Achraf Hakimi et d’Ibrahim Mbaye, retenus à la CAN. Malgré ce contexte, Paris pourra s’appuyer sur ses forces offensives. Gonçalo Ramos, auteur d’un doublé au tour précédent, est attendu en pointe, accompagné notamment par Ousmane Dembélé et Désiré Doué, déjà décisifs en Coupe de France cette saison.

Infos sur l'équipe du Paris FC

Le Paris FC se présente au Parc avec un effectif diminué pour son 16e de finale de Coupe de France. Pierre Lees-Melou et Hamari Traoré sont forfaits, tandis que Pierre-Yves Hamel est gêné par un problème au mollet. Le club de la capitale doit aussi composer avec plusieurs absences liées à la CAN : Ilan Kebbal, Jean-Philippe Krasso et Moses Simon sont retenus avec leurs sélections.

Malgré ce contexte, le Paris FC conserve des arguments. Jonathan Ikoné, auteur d’un triplé au tour précédent, incarne la principale menace offensive, tandis que Obed Nkambadio reste sur une prestation solide dans les buts, avec un clean sheet et très peu sollicité.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations