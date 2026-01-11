"Rien de ça ne va se passer" : le coup de gueule de Luis Enrique sur son avenir au PSG

Le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre un derby haletant ce lundi face au Paris FC, mais c'est l'avenir de son architecte qui cristallisait les attentions. Alors que plusieurs bruits de couloir l'envoient en Angleterre (Manchester City ou United) dès la saison prochaine, Luis Enrique a profité de sa conférence de presse pour fermer la porte à double tour. "Ce sont des rumeurs [...] Il y a beaucoup de fake news," a-t-il lancé, visiblement agacé mais serein. Pour le technicien asturien, ces bruits n'ont qu'un but : "C'est important de déstabiliser les joueurs et l'équipe mais rien de ça ne va se passer."