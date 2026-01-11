Le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre un derby haletant ce lundi face au Paris FC, mais c'est l'avenir de son architecte qui cristallisait les attentions. Alors que plusieurs bruits de couloir l'envoient en Angleterre (Manchester City ou United) dès la saison prochaine, Luis Enrique a profité de sa conférence de presse pour fermer la porte à double tour. "Ce sont des rumeurs [...] Il y a beaucoup de fake news," a-t-il lancé, visiblement agacé mais serein. Pour le technicien asturien, ces bruits n'ont qu'un but : "C'est important de déstabiliser les joueurs et l'équipe mais rien de ça ne va se passer."
"Rien de ça ne va se passer" : le coup de gueule de Luis Enrique sur son avenir au PSG
"Rien n'a changé" : Le message rassurant
Interrogé sur une prolongation ou un contrat à long terme, Luis Enrique a renvoyé les journalistes à ses déclarations passées, assurant que "rien n'a changé". Il se dit "tranquille et calme" concernant sa situation, affirmant que le club sait exactement quelle direction prendre. Une mise au point nécessaire pour rassurer les supporters parisiens : le projet Enrique s'inscrit dans la durée, loin des sirènes de la Premier League.
Gonçalo Ramos, l'exemple parfait
Sur le plan sportif, le coach a tenu à encenser l'un de ses attaquants, souvent sujet aux débats : Gonçalo Ramos. Loin de s'attarder sur son temps de jeu parfois fluctuant, Enrique a loué le professionnalisme exemplaire du Portugais. "C'est un vrai exemple de ce que doit être un vrai joueur professionnel : tout le temps prêt, pas d'importance s'il est énervé," a-t-il salué. Il s'est dit "très content" de pouvoir compter sur un buteur dont les statistiques sont "incroyables à chaque saison".
Le Paris FC : Une "finale" à ne pas rater
Enfin, concernant l'adversaire du jour, Luis Enrique ne prend pas ce derby à la légère. Il considère ce match contre le leader de Ligue 2 comme "une finale", car l'élimination est directe. S'il note un avantage physique pour son équipe habituée à enchaîner les matchs tous les trois jours, il reste méfiant face à la capacité de réaction du PFC. "On aime la Coupe de France," a-t-il conclu, rappelant aussi l'ADN de son équipe, capable de renverser des matchs dans les dernières minutes : "Ce n'est plus du hasard."