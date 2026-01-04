Le Paris Saint-Germain recevait le Paris FC, dimanche soir, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Un derby parisien qui s’est soldé par une victoire du PSG qui a réussi à s’extirper de ce match piège face au PFC.
Paris SG - Paris FC : Le PSG s’impose dans le derby parisien (2-1)
Le PFC craque, le PSG trouve la faille
47 ans après, le derby parisien a fait son grand retour en Ligue 1 ce dimanche. Et c’était une belle opposition entre le Paris Saint-Germain et sin voisin, le Paris FC. Mais comme on pouvait s’y attendre, le rapport de force penchait en faveur du PSG qui obligeait le PFC à courir derrière le ballon. Ce sont d’ailleurs les champions d’Europe qui allumaient la première mèche avec une frappe de Vitinha qui heurtait la barre transversale (3e). Le PFC faisait bloc devant les attaques franciliennes et retardaient l’échéance pendant longtemps.
De son côté, le PSG manquait aussi quelque peu de réalisme et avait du mal à inquiéter son ancien gardien, Kevin Trapp. Illustration avec Ousmane Dembélé qui éliminait Maxime Lopez d’un sombrero avant d’armer une frappe qui fuyait largement le cadre (33e). Il fallait attendre la fin du premier acte pour voir les hommes de Luis Enrique débloquer la situation, grâce notamment à Désiré Doué. Trouvé par Fabian Ruiz, le Golden Boy 2025 s’avançait dans la surface avant de fusiller Trapp d’une frappe rageante (1-0, 45e).
Le PSG ne laisse aucune chance au PFC
Dès le retour des vestiaires, le PSG se tirait une balle dans le pied avec un penalty concédé par Illia Zabarnyi sur Alimani Gory. Willem Geubbels s’en chargeait et trompait Lucas Chevalier pour remettre les pendules à l’heure (1-1, 51e). Mais le Paris Saint-Germain reprenait rapidement l’avantage avec une frappe d’Ousmane Dembélé déviée par Mamadou Mbow dans ses buts (2-1, 53e). Le PSG remettait donc le pied sur le ballon et se projetait vers l’avant, mais était toujours exposé aux situations de contre-attaque des visiteurs. Nuno Mendes sollicitait Kevin Trapp pour corser l’addition, mais le gardien allemand était vigilant sur sa ligne (67e).
La réponse venait dix minutes plus tard du côté de Lucas Chevalier qui était sur la trajectoire pour empêcher Geubbels et Vincent Marchetti d’égaliser (77e). Il n’y avait plus grand-chose dans cette rencontre qui partait bien pour s’achever sur une victoire des hommes de Luis Enrique. Chose faite puisque le score n’évoluait plus jusqu’au coup de sifflet final, au grand dam de Stéphane Gilli et ses poulains. Le Paris Saint-Germain (2e, 39 pts) revient ainsi dans le viseur du RC Lens (1er, 40 pts) tandis que le Paris FC (15e, 16 pts) se rapproche dangereusement de la zone rouge.