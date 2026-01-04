Paris SG - Paris FC : Le PSG s’impose dans le derby parisien (2-1)

47 ans après, le derby parisien a fait son grand retour en Ligue 1 ce dimanche. Et c’était une belle opposition entre le Paris Saint-Germain et sin voisin, le Paris FC. Mais comme on pouvait s’y attendre, le rapport de force penchait en faveur du PSG qui obligeait le PFC à courir derrière le ballon. Ce sont d’ailleurs les champions d’Europe qui allumaient la première mèche avec une frappe de Vitinha qui heurtait la barre transversale (3e). Le PFC faisait bloc devant les attaques franciliennes et retardaient l’échéance pendant longtemps.

De son côté, le PSG manquait aussi quelque peu de réalisme et avait du mal à inquiéter son ancien gardien, Kevin Trapp. Illustration avec Ousmane Dembélé qui éliminait Maxime Lopez d’un sombrero avant d’armer une frappe qui fuyait largement le cadre (33e). Il fallait attendre la fin du premier acte pour voir les hommes de Luis Enrique débloquer la situation, grâce notamment à Désiré Doué. Trouvé par Fabian Ruiz, le Golden Boy 2025 s’avançait dans la surface avant de fusiller Trapp d’une frappe rageante (1-0, 45e).