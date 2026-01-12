Le PSG se prépare à affronter le Paris FC ce lundi soir en 16e de finale de la Coupe de France (21h10) avec un groupe de 19 joueurs seulement. Comme la semaine dernière face au même adversaire (victoire 2-1), l’effectif est restreint et plusieurs cadres manqueront à l’appel. L’infirmerie pleine et la CAN expliquent en grande partie ces absences, obligeant Luis Enrique à ajuster ses plans pour ce deuxième derby parisien de la saison.
Coupe de France : le groupe du PSG contre Paris FC avec six absents
Six joueurs manquent à l’appel, Lucas Hernandez malade
Le club de la capitale devra se passer de six joueurs : les internationaux africains Ibrahim Mbaye (Sénégal) et Achraf Hakimi (Maroc), tous deux en demi-finales de la CAN ce mercredi, ainsi que Matvey Safonov, Lee Kang-in et Quentin Ndjantou, absents pour blessures ou en phase de reprise. Lucas Hernandez, lui, est forfait pour cause de maladie. Si l’on inclut le jeune David Boly, qui évolue habituellement avec les U18, ce sont sept éléments qui manqueront au PSG pour ce rendez-vous.
Ces absences importantes concernent des joueurs capables d’influencer le jeu dans leurs secteurs respectifs. Mbaye et Hakimi, par exemple, sont des titulaires habituels en attaque et sur le côté droit, tandis que Safonov et Ndjantou étaient envisagés pour renforcer la rotation au milieu et dans les cages.
Noah Nsoki confirmé dans le groupe
En revanche, Luis Enrique a de nouveau fait appel au jeune ailier Noah Nsoki, 18 ans. Le joueur avait déjà participé aux matchs face à Fontenay et au Paris FC, puis avait été convoqué pour le Trophée des champions contre l’OM sans entrer en jeu. Cette nouvelle convocation confirme la confiance du coach envers le jeune joueur et pourrait lui offrir une nouvelle opportunité de se montrer sur le terrain.
Avec ces choix, le PSG devra jongler entre jeunesse et expérience pour assurer sa qualification et poursuivre l’aventure en Coupe de France malgré un effectif amoindri.
Le groupe du PSG contre Paris FC
Gardiens : Chevalier, Marin, James
Défenseurs : Nuno Mendes, Marquinhos, Pacho, Zabarnyi, Beraldo
Milieux : Vitinha, Ruiz, Neves, Zaïre-Emery, Mayulu
Attaquants : Dembélé, Doué, Ramos, Barcola, Kvaratskhelia, Nsoki