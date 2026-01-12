Coupe de France : le groupe du PSG contre Paris FC avec six absents

Le club de la capitale devra se passer de six joueurs : les internationaux africains Ibrahim Mbaye (Sénégal) et Achraf Hakimi (Maroc), tous deux en demi-finales de la CAN ce mercredi, ainsi que Matvey Safonov, Lee Kang-in et Quentin Ndjantou, absents pour blessures ou en phase de reprise. Lucas Hernandez, lui, est forfait pour cause de maladie. Si l’on inclut le jeune David Boly, qui évolue habituellement avec les U18, ce sont sept éléments qui manqueront au PSG pour ce rendez-vous.

Ces absences importantes concernent des joueurs capables d’influencer le jeu dans leurs secteurs respectifs. Mbaye et Hakimi, par exemple, sont des titulaires habituels en attaque et sur le côté droit, tandis que Safonov et Ndjantou étaient envisagés pour renforcer la rotation au milieu et dans les cages.