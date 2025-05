Comment Man City peut reconquérir la Premier League : Aider Haaland, virer Ederson... les 6 chantiers de Guardiola pour 2025-26

Détrôné par Liverpool, Guardiola ressent une sensation étrange mais prépare déjà sa reconquête du titre.

Ce vendredi, lorsque Manchester City affrontera Wolverhampton, il manquera quelque chose d'essentiel. Pour la première fois depuis près de quatre longues années, l'équipe de Pep Guardiola entrera sur le terrain comme une formation "ordinaire" de Premier League. Fini le prestigieux badge doré de champion cousu sur la manche droite depuis mai 2021 ; place désormais à l'écusson bleu standard, celui que portent toutes les autres équipes du championnat, à l'exception d'une seule, Liverpool, le nouveau roi d'Angleterre.

Même si Pep Guardiola avait, dans les faits, quasiment admis dès le mois de novembre dernier que City ne remporterait probablement pas le titre cette saison, la douleur n'en a pas été moins vive dimanche dernier lorsque les Reds ont été officiellement sacrés champions. Ironie du sort, cela s'est produit au moment exact où City venait de battre Nottingham Forest pour se qualifier pour la finale de la FA Cup. Beaucoup d'entraîneurs auraient sans doute choisi de positiver après une qualification obtenue à Wembley, mais Guardiola, lui, affichait un visage grave et fermé lorsqu'on lui a demandé si cette qualification sauvait finalement sa saison.

« Noooon... Nous sommes à mille millions de points de Liverpool. Ce n'est pas bon du tout », a-t-il lâché, visiblement marqué. Pour être précis, l'écart du moment entre Liverpool et City est de 21 points. Mais pour un entraîneur animé d'une telle soif inextinguible de victoire et de perfection, cet écart pourrait tout aussi bien être d'un millier de millions. En 16 saisons comme entraîneur au plus haut niveau, Guardiola n'a échoué à remporter le titre de champion que quatre petites fois. Soyez-en sûrs : il prépare déjà méticuleusement sa reconquête.

L'histoire a d'ailleurs montré que le Catalan réagit toujours de manière forte et spectaculaire après un échec en championnat. Lorsqu'il n'avait pas réussi à remporter le titre lors de sa toute première saison à City en 2016-17, il avait répondu en dépensant 214 millions de livres sur le marché des transferts l'été suivant. Résultat : City avait reconquis sa couronne un an plus tard en amassant le total record de 100 points, avant de conserver son titre la saison d'après avec 98 points. De même, lorsque City avait été largement devancé par Liverpool lors de la campagne 2019-20, terminant à 18 points des Reds, le club avait réagi en remportant un record historique de quatre titres de Premier League consécutifs les années suivantes.

Alors, n'ayez aucun doute : Manchester City reviendra en force la saison prochaine, animé d'une détermination féroce à reprendre immédiatement sa couronne des mains de Liverpool. Et voici justement les ajustements et les changements que le club et Pep Guardiola devront opérer pour s'assurer que le trophée ne fasse qu'une brève escale d'un an loin de l'Etihad Stadium...